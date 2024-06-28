ФНС скорректирует механизм амнистии по просьбе бизнеса

28 июня. FINMARKET.RU - Федеральная налоговая служба (ФНС) планирует предложить ко второму чтению законопроекта о масштабных поправках в Налоговый кодекс (НК) ряд уточнений текста ст. 5 (регламентирует понятие дробления и порядок амнистии бизнеса) по итогам обсуждения с бизнесом, пишут "Ведомости" со ссылкой на представителя ведомства. При этом устанавливать в законодательстве детальные критерии дробления, как просили деловые ассоциации, не требуется, так как сформировавшейся практики по этому вопросу достаточно, а какого-то нового толкования данного термина не предполагается, отметил он. Любое определение формальных параметров допустимого или недопустимого дробления создает новые возможности для обхода закона, считают в ФНС.

Бизнес-объединение "Опора России" попросила при доработке более детально описать понятие дробления, уточнить его критерии и алгоритм доказывания вины. Например, следует обозначить, что деление может быть законно, если оно совершено "с деловой целью". Такую позицию глава "Опоры России" Александр Калинин изложил в письме на имя председателя думского комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова. Документ есть у "Ведомостей", депутат подтвердил его получение в ходе выступления на экспертном совете комитета 24 июня.должна быть разовой, механизм – максимально простым, а заложенный формат мониторинга налогоплательщиков до 2026 г. – удобным, отмечает Калинин в письме.

Критерий деловой цели в конструкции термина "дробление бизнеса", по мнению ФНС России, избыточен, так как в проекте нормы присутствует фраза: "направленное исключительно или преимущественно на занижение сумм налогов". То есть налоговый орган должен доказать именно налоговый мотив организации деятельности с минимальной уплатой налогов, а не отрицать деловую цель продаж, пояснил представитель ФНС.

Амнистия не может быть абсолютной и безусловной – такая концепция была выработана ФНС по итогам обсуждения с общественными объединениями предпринимателей, говорит представитель ведомства. В частности, законопроектом предусмотрено обязательное условие – отказ налогоплательщика от дробления бизнеса в течение определенного срока. Выбран двухлетний период – 2025–2026 гг., в это время налоговые органы будут проводить мониторинг. Такой подход мотивирует предпринимателей к соблюдению налогового законодательства в будущем, считают в ФНС.

Другие бизнес-объединения тоже просили конкретизировать признаки дробления, перечисленные в законопроекте.