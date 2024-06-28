.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Индекс МосБиржи вырос на 0,1%, индекс РТС снизился на 0,8%, в 1-м полугодии рост рынка акций РФ составил 1,8%-7%
28 июня 2024 года 08:14
ФНС скорректирует механизм амнистии по просьбе бизнеса
|0
Сергей Фадеичев/ТАСС
28 июня. FINMARKET.RU - Федеральная налоговая служба (ФНС) планирует предложить ко второму чтению законопроекта о масштабных поправках в Налоговый кодекс (НК) ряд уточнений текста ст. 5 (регламентирует понятие дробления и порядок амнистии бизнеса) по итогам обсуждения с бизнесом, пишут "Ведомости" со ссылкой на представителя ведомства. При этом устанавливать в законодательстве детальные критерии дробления, как просили деловые ассоциации, не требуется, так как сформировавшейся практики по этому вопросу достаточно, а какого-то нового толкования данного термина не предполагается, отметил он. Любое определение формальных параметров допустимого или недопустимого дробления создает новые возможности для обхода закона, считают в ФНС. Бизнес-объединение "Опора России" попросила при доработке более детально описать понятие дробления, уточнить его критерии и алгоритм доказывания вины. Например, следует обозначить, что деление может быть законно, если оно совершено "с деловой целью". Такую позицию глава "Опоры России" Александр Калинин изложил в письме на имя председателя думского комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова. Документ есть у "Ведомостей", депутат подтвердил его получение в ходе выступления на экспертном совете комитета 24 июня. Амнистия должна быть разовой, механизм – максимально простым, а заложенный формат мониторинга налогоплательщиков до 2026 г. – удобным, отмечает Калинин в письме. Критерий деловой цели в конструкции термина "дробление бизнеса", по мнению ФНС России, избыточен, так как в проекте нормы присутствует фраза: "направленное исключительно или преимущественно на занижение сумм налогов". То есть налоговый орган должен доказать именно налоговый мотив организации деятельности с минимальной уплатой налогов, а не отрицать деловую цель продаж, пояснил представитель ФНС. Амнистия не может быть абсолютной и безусловной – такая концепция была выработана ФНС по итогам обсуждения с общественными объединениями предпринимателей, говорит представитель ведомства. В частности, законопроектом предусмотрено обязательное условие – отказ налогоплательщика от дробления бизнеса в течение определенного срока. Выбран двухлетний период – 2025–2026 гг., в это время налоговые органы будут проводить мониторинг. Такой подход мотивирует предпринимателей к соблюдению налогового законодательства в будущем, считают в ФНС. Другие бизнес-объединения тоже просили конкретизировать признаки дробления, перечисленные в законопроекте.
Опубликовано Финмаркет
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.