Трудовые ресурсы становятся главным фактором роста экономики РФ

27 июня. FINMARKET.RU - В перспективе до 2030 года российской экономике дополнительно потребуется 2,4 миллиона работников в сравнении с базовым показателем 2022 года, рассказали "Российской газете" эксперты "ВНИИ труда". Уже сейчас дефицит кадров испытывают все без исключения сферы - от тяжелой промышленности и розничной торговли до клининговых услуг и телекоммуникаций. Профильные эксперты отмечают, что инструментов для решения этой проблемы достаточно, но моментального результата ждать не стоит, даже если использовать их все одновременно.

По данным Росстата за апрель, уровень безработицы в России составил рекордно низкие 2,6 процента, что объективно указывает на высочайшую потребность государственного и частного секторов в новых трудовых ресурсах - одного из главных факторов производства, без которого невозможно в полной мере реализовать потенциал капитала, инноваций, предпринимательской инициативы и других составляющих устойчивого и быстрого экономического роста.

Собеседники "РГ" констатируют, что потребность в трудовых ресурсах с годами станет только больше.

Важно отметить, что правительство уже предприняло ряд мер для вовлечения в занятость и сглаживания структурных диспропорций спроса и предложения на рынке труда. Например, с 2021 года реализуется программа содействия молодежной занятости в сотрудничестве с Минпросвещения. По линии центров занятости действуют механизмы субсидирования найма и трудовой мобильности молодежи, а также софинансирования переобучения у работодателя. Вдобавок была полностью переформатирована программа переподготовки взрослых кадров по нацпроекту "Демография": перед началом процесса заключается трехсторонний договор с работодателем, который предусматривает формирование программы подготовки с учетом потребностей компаний, что впоследствии обеспечивает высокую занятость выпускников - порядка 80% по итогам обучения.

Бизнес со своей стороны запускает широкий спектр различных программ по поиску, подготовке и переподготовке кадров, расширяя воронку найма. При этом инструменты, которыми пользуются компании, зачастую существенно отличаются от сферы к сфере.