Российские банки открывают представительств в дальнем зарубежье

27 июня. FINMARKET.RU - Российскиеменяют форматы работы со странами СНГ, отказываясь от представительских офисов. Однако параллельно они все активнее развивают присутствие в дружественных странах дальнего зарубежья — как через, так и через филиалы, пишет "Коммерсант"

C начала года Россельхозбанк (РСХБ), выступающий опорным банком для агропромышленного сектора, закрыл три из четырех зарубежных представительств. Все офисы располагались на территории СНГ - в Казахстане, Белоруссии и Армении и работали более десяти лет. В РСХБ прокомментировали лишь закрытия офисов в Армении и Белоруссии, которые "произведены по решению банка и связаны с централизацией функции по взаимодействию со странами ЕАЭС на базе головного офиса".

Российским банкам, по мнению управляющего директора рейтингового агентства "Эксперт РА" Юрия Беликова, зачастую "не нужно привлекать множество новых рыночных клиентов из стран СНГ". "Такое потенциальное привлечение имеет невысокие пределы, а его стоимость может быть довольна высока",- отмечает эксперт. Более важным для российских банков на фоне масштабных западных санкций выглядит присутствие в дальнем зарубежье. Главным местом притяжения стал Китай, там действует представительство, в том числе, РСХБ.