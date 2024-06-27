Расходы на нацпроект по туризму оцениваются в 3,5 трлн руб

27 июня. FINMARKET.RU - Совокупныена нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства" в 2025-2030 гг. могут составить 3,56 трлн руб. в базовом сценарии. Из федерального бюджета на эти цели предлагается выделить 501,1 млрд руб. Это следует из материалов к стратегической сессии правительства по туризму, которая прошла 25 июня, пишут "Ведомости" со ссылкой на документ.

Наибольшую сумму - 2,8 трлн руб. - правительство планирует привлечь из внебюджетных источников. Также предполагается, что из региональных бюджетов на нацпроект будет направлено в 2025-2030 гг. 260 млрд руб. в базовом сценарии.

Всего в рамках нацпроекта планируется реализовать 15 мероприятий. Наибольшие расходы планируются на льготное финансирование - 186,7 млрд руб., программу "Пять морей и озеро Байкал" (предполагает создание новых морских курортов и инфраструктуры для отдыха в девяти регионах) - 103 млрд руб., а также единую субсидию регионам (57 млрд руб.). На строительство модульных гостиниц в России предлагается выделить 35 млрд руб. - из этой суммы в 2025-2027 гг. предусмотрено 15 млрд руб., в 2028-2030 гг. - 20 млрд руб.

Согласно материалам, национальный проект будет состоять из пяти федеральных: "Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения", "Пять морей и озеро Байкал", "Производство отечественной продукции для туристской индустрии", "Туристическая привлекательность страны", "Кадры для туризма".

Наиболее дорогой для бюджета - "Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения", он потребует в базовом сценарии 370 млрд руб. Целевой показатель для федерального проекта - создание 214 000 новых номеров - до 1,5 млн.