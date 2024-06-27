Доля льготных программ в выдачах ипотеки выросла до 75%

27 июня. FINMARKET.RU - По итогам мая на льготные программы пришлось 75% от общего объема выдач ипотеки — это исторический рекорд, следует из предоставленных "Известиям" данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ). По сравнению с апрелем доля займов с господдержкой выросла на 6 п.п. Еще год назад показатель был всего 50%. Всего в мае банки выдали жилищных займов на 536 млрд рублей, из которых 401 млрд пришелся именно на госпрограммы, уточнили в ОКБ.

По сравнению с предыдущим месяцем объем выдач вырос на 19%. При этом количество оформленных ипотечных кредитов увеличивалось более медленными темпами — на 16%, следует из данных ОКБ. Это объясняется тем, что средний размер ссуды стал выше: в мае показатель увеличился на 3% и достиг 4,43 млн рублей.

Растет и средний срок ипотеки. В мае он достиг 281 месяца (23 года и пять месяцев), а по льготным займам –— 310 месяцев (25 лет 10 месяцев). Представитель ОКБ уточнил: это также максимальный уровень за всю историю наблюдений.

Высокая доля льготных программ в выдачах ипотеки приводит к тому, что растет разрыв цен на новостройки и вторичное жилье — по данным Росстата на 1 апреля, он составляет 55%, сообщили "Известиям" в пресс-службе ЦБ. Это значит, что если заемщик лишится возможности обслуживать долг, он не сможет закрыть кредит, даже продав свою квартиру на вторичном рынке. "Это создает риски как для банков, так и для заемщиков", — подчеркнули в регуляторе.