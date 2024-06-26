В мае промпроизводство в РФ выросло на 5,3%

Рост промпроизводства в РФ в мае ускорился до 5,3% после 3,9% в апреле, сообщил Росстат. Данные оказались сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших повышение показателя на 2,9%. За январь-май промпроизводство в РФ выросло на 5,2%

26 июня. FINMARKET.RU - Рост промпроизводства в РФ в мае 2024 года составил 5,3% в годовом сравнении после роста на 3,9% в апреле, на 4,0% в марте, 8,5% в феврале и на 4,6% в январе, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат).

За январь-май 2024 годав РФ увеличилось на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Данные по промышленности в мае 2024 года оказались лучше ожиданий экономистов. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале июня, предусматривал рост промпроизводства РФ за май на 2,9%.

С исключением сезонного и календарного факторов в мае 2024 года, по оценке Росстата, промышленность РФ увеличилась на 2,0% после снижения на 0,1% в апреле, роста на 0,1% в марте, увеличения на 1,6% в феврале и снижения на 0,2% в январе.

В мае ускорился рост в обрабатывающих отраслях - до 9,1% в годовом сравнении с 8,3% в апреле (за январь-май - рост на 8,8%).

В добывающем секторе в мае производство снизилось на 0,3% после падения на 1,7% в апреле (за январь-май - рост на 0,2%).

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха в мае был зафиксирован рост на 4,2% после снижения на 0,8% в апреле (за январь-май - рост на 3,9%).

В сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов рост в мае составил 5,4% после увеличения на 2,3% в апреле (за январь-май - прирост на 4,4%).

Отрасли, нарастившие производство в мае 2024 года по сравнению с тем же месяцем прошлого года: производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования - 55,9%; выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий - 27,5%; производство прочих транспортных средств и оборудования (включая авиационную технику, судостроение и т.д.) - 20,9%; производство прочих готовых изделий - 19,2%; производство мебели - 13,1%; производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии - 11,4%; производство продуктов питания - 7,9%, напитков - 1,5%; производство текстильных изделий - 9,0%; добыча прочих полезных ископаемых - 5,9%; производство химических веществ и химических продуктов - 5,1%; обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки - 1,6%, производство бумаги - 5,2%; выпуск электрического оборудования - 4,9%; ремонт машин и оборудования - 4,4%; производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - 3,7%; производство резиновых и пластмассовых изделий - 3,3%; добыча металлических руд - 2,2%; производство кокса и нефтепродуктов - 1,2%; металлургическое производство - 1,0%; производство прочей неметаллической минеральной продукции (стройматериалы) - 0,3%; производство кожи и изделий из кожи - 0,9%.

Отрасли, снизившие объемы производства в мае 2024 года по сравнению с аналогичным месяцем 2023 года: производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки - на 7,4%; производство табачных изделий - на 3,5%; добыча угля - на 1,4%; производство одежды - на 0,5%.

Как сообщалось, рост промпроизводства в РФ в 2023 году составил 3,5% после подъема на 0,7% в 2022 году.

В 2024 году экономисты ожидают рост промышленности РФ на 3,2% (согласно консенсус-прогнозу "Интерфакса", подготовленному в начале июня).

Минэкономразвития РФ прогнозирует рост промышленности в 2024 году на уровне 2,5%. При этом рост в обрабатывающих отраслях промышленности ведомство ожидает на уровне 4%.

Производство продуктов питания в РФ в январе-мае этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 7,3%, напитков - на 11,2%.

В мае в годовом выражении производство продуктов выросло на 7,9%, по сравнению с апрелем - снизилось на 1,5%. Производство напитков в минувшем месяце увеличилось к маю прошлого года на 1,5%, по сравнению с апрелем этого года - на 1,2%.

Производство мяса птицы и субпродуктов за 5 месяцев по сравнению аналогичным периодом прошлого года выросло на 1%, до 2,2 млн тонн. В мае в годовом выражении производство было выше на 3,8%, по сравнению с апрелем этого года - на 5,1%.

Говядины, свинины, баранины и мяса других животных (охлажденного) за 5 месяцев было произведено 1,5 млн тонн (на 5,2% больше), колбасных изделий - 1 млн тонн (на 3,5% больше), рыбной продукции (включая ракообразных и моллюсков) - 1,8 млн тонн (на 3,4% больше).

Производство нерафинированного подсолнечного масла в январе-мае в годовом выражении выросло на 26,7%, до 3,6 млн тонн, маргарина - на 7,2%, до 194 тыс. тонн. Молокоперерабатывающие заводы за 5 месяца выработали 139 тыс. тонн сливочного масла, что на 0,6% больше, чем годом ранее. Производство сыра выросло на 13,5%, до 353 тыс. тонн, творога - на 5,7%, до 197 тыс. тонн.

Соков выработано 761 млн условных банок, это в 27,8% больше, чем за пять месяцев прошлого года.

Мукомолы произвели 3,9 млн тонн муки (на 9,2% больше). Крупы выработано 810 тыс. тонн (на 9,2% больше), хлебобулочных изделий выпечено 2 млн тонн (на 1,3% меньше).

Производство сахара составило 899 тыс. тонн, что почти в 1,5 раза больше прошлогоднего. Кондитеры в январе-мае выпустили 1,7 млн тонн сладостей, что на 9% выше показателя аналогичного периода прошлого года.