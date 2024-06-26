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26 июня 2024 года 10:32
Основные проблемы в развитии такси
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Сергей Булкин/ТАСС
26 июня. FINMARKET.RU - Представители региональных властей оценили на 3 балла из 5 влияние экономических и внешних факторов на отрасль таксомоторных перевозок в регионах в 2024 г. Об этом говорится в докладе о состоянии организации перевозок легковыми такси в субъектах РФ, подготовленном Международным евразийским форумом "Такси" (МЕФТ), пишут "Ведомости". Год назад в аналогичном опросе это влияние оценивалось на 2,5 балла. Для подготовки доклада МЕФТ в марте проводил опросы властей регионов, в котором приняло участие 84 из 89 субъектов РФ. Как следует из опроса, наибольшее влияние на развитие таксомоторных перевозок в регионах оказывает высокая стоимость страхования автомобилей такси. Как отмечается в докладе, 71% опрошенных на 4 из 5 баллов оценили влияние проблемы страхования. Вторым по значимости проблемным вопросом регионы обозначили обновление парков и обслуживание автомобилей такси. По итогам 4-х месяцев 2024 г. средневзвешенная стоимость (с учетом доли рынка) нового легкового автомобиля в России составила 3,24 млн руб., следует из данных "Автостата". Это в 2 раза дороже, чем в 2020 г., и на четверть больше по сравнению с концом 2023 г. На 3-м месте участники опроса МЕФТ обозначили нехватку водителей. По подсчетам Аналитического центра при правительстве РФ, к моменту вступления в силу закона о такси осенью прошлого года нехватка водителей составляла 72 тыс. человек на всю страну. Развивать таксомоторные перевозки в регионах также мешают пробелы и неточности в 580-ФЗ, сложности с выполнением требований этого закона и рост тарифов, следует из доклада. При этом почти четверть из опрошенных субъектов до сих пор не приняли региональной нормативной базы для исполнения требований федерального закона о такси, отмечается в документе.
Опубликовано Финмаркет
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