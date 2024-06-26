Собственный кадровый резерв ведут до 75% работодателей

26 июня. FINMARKET.RU - Дефицит кадров заставляетбережно относиться к тем сотрудникам, которых они нашли. До 75% работодателей в России уже ведут собственный кадровый, формируя его из подходящих специалистов, которых они отобрали, но не смогли предложить работу прямо сейчас, пишет "Российская газета"

Компаниям с помощью кадрового резерва удается закрыть каждую третью вакансию, выяснили аналитики системы рекрутинга Talantix. Причем наиболее активно этим инструментом пользуются небольшие компании с численностью штата до 100 человек. Закрыть по 20-30% своих вакансий в год за счет сформированного запаса подходящих кандидатов удается 9% работодателей. Ещё 9% находят таким образом 30-40% новых сотрудников. А некоторым удается закрыть от половины до 100% вакантных мест.

Чаще всего кадровый резерв используют компании, которым нужны узкоспециализированные специалисты. С его помощью компании закрывают каждую третью вакансию рабочего и каждую четвертую - административного персонала, а также 20% вакансий специалистов по продажам, 18% вакансий высшего и среднего менеджмента и 15% вакансий строителей. На производстве, в ИТ-отрасли и в транспорте за счет внешнего кадрового резерва закрывается каждая десятая вакансия.