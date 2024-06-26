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26 июня 2024 года 09:30

Отраслевые последствия геополитических шоков: бенефициары и пострадавшие

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Сергей Карпухин/ТАСС
Сергей Карпухин/ТАСС
26 июня. FINMARKET.RU - Главными пострадавшими из-за экономических шоков последних лет, последовавших за началом военной операции на Украине, стали отрасли, связанные с внешними рынками, такие как фармацевтика, автомобилестроение, лесозаготовки, тогда как ориентированные на внутренний рынок секторы - легпром, производство оборудования и электроники - стали бенефициарами "новой реальности", следует из анализа ЦМАКП, на который ссылается "Коммерсант".

Причина, пишет издание, в том, что главный шок на внутреннем рынке, связанный с проседанием спроса, оказался временным, а восстановление продаж при расширении объемов господдержки впоследствии сгладило влияние высоких процентных ставок. Рост же спроса (в первую очередь государственного) на продукцию компаний из отраслей-бенефициаров потребовал расширения заемного финансирования для увеличения оборотного капитала. За два года эти компании увеличили банковский долг в среднем на 35% - высокие процентные ставки компенсировались госсубсидированием и ростом рентабельности (высокий спрос обеспечил рост цен на готовую продукцию с опережением индекса затрат). По оценкам аналитиков ЦМАКП, в этих сегментах импульс к росту продолжит распространяться - даже после окончания действия конъюнктурных факторов финансовое состояние "бенефициаров" останется прочным.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    РФ,  отрасли,  ситуация

 
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