Поступления в бюджет от налога на богатых выросли в 1,5 раза

26 июня. FINMARKET.RU - В январе-мае т.г. темп роста поступлений налога нафизлиц (НДФЛ) в федеральныйсоставил 157%, сообщили "Известиям" в пресс-службе ФНС. То есть объемы собранных средств по этой статье увеличились в 1,5 раза.

В налоговой службе уточнили: за 5 месяцев этого года в казну поступило 57,6 млрд рублей. А за аналогичный период 2023 г. - 36,5 млрд, следует из данных аналитического портала ФНС.

От НДФЛ за январь-май поступило больше средств на фоне увеличения объема выплат дивидендов, а также премиальных, назвали причины в ФНС.

Еще одно важное объяснение - высокие темпы роста доходов населения на фоне "горячего" рынка труда, заявила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольга Беленькая. По итогам 1-го квартала т.г. реальные зарплаты в России увеличились на 11% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), сообщил ранее Росстат.

Тренд подтверждается тем, что налогооблагаемые доходы населения в целом растут: их объем за 3 месяца года составил 10,4 трлн рублей. Это почти в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2023 г., привел цифры доцент, завкафедрой государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Михаил Косов.

Как отметил эксперт Института налогового менеджмента и экономики недвижимости ВШЭ, директор Ассоциации налоговых консультантов Владимир Саськов, в этом году выросло число россиян, которые преодолели барьер доходности в 5 млн быстрее, чем в прошлом году. Он добавил: налоговые отчисления взлетели и у тех, кто платил повышенный сбор уже в начале года.

Еще одна причина заключается в улучшении налоговой культуры: всё меньше людей пытаются уйти от выплат в бюджет, отметил руководитель Лаборатории исследований налоговой политики Президентской академии Виктор Мачехин.

Всего в этом году казна планирует получить 176 млрд рублей от сборов с богатых. Такой прогноз содержится в материалах к федеральному бюджету на ближайшую трехлетку. Как заявили в ФНС, параметры будут исполнены в полном объеме.