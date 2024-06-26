К чему приведет изменение ставок НДФЛ и корпоративных налогов

26 июня. FINMARKET.RU - Изменение ставоки корпоративных налогов приведет к перераспределению спроса в экономике. Влияние системных поправок Налогового кодекса на ВВП и инфляцию будет зависеть прежде всего от бюджетной политики, к такому выводу пришли опрошенные "Ведомостями" эксперты. Если допсредства, собранные в результате налоговых изменений, будут полностью направлены на рост расходов, то заметного замедления экономического роста не возникнет, отмечают. Оценкиэ кспертами эффекта на инфляцию разошлись.

Согласно бюджетному правилу, дополнительные ненефтегазовые доходы казны увеличивают планку по расходам. Это означает, что средства, полученные в результате изменений, должны пойти не на сокращение дефицита бюджета, а на новые расходы, отмечает главный экономист по России и СНГ Bloomberg Economics Александр Исаков.

Повышение налогов - это мера, охлаждающая спрос, но важно, что государство сделает с дополнительными доходами, отметила главный экономист Т-банка Софья Донец. По ее мнению, замещение допрасходов повышением налогов - это хороший консервативный знак. А полный эффект новаций будет понятен осенью, когда Минфин подготовит проект бюджета и будут обозначены расходы следующего года.

Как считает руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКПа Дмитрий Белоусов, если дополнительные ненефтегазовые доходы будут сопровождаться ростом расходов, то последствия для ВВП будут ограничены по масштабам. Тогда основное отрицательное влияние будет связано с возможным снижением частных инвестиций, полагает Белоусов.

Налоговая реформа едва ли ощутимо повлияет на динамику ВВП как единовременно, так и в перспективе, считает эксперт объединения экономистов "Новый курс" (New Deal) Даниил Григорьев. В первую очередь определять темпы роста будут госрасходы, а также реальные ограничения (нехватка рабочей силы, загруженность производственных мощностей, логистические возможности и т. д.), считает он.

Исходя из оценок чувствительности потребительской инфляции к бюджетным стимулам, повышение доходной части бюджета сократит рост цен в следующие 2 года на величину порядка 1 п. п., полагает Исаков.

По мнению Белоусова, на инфляцию воздействие будет небольшим. Если допдоходы будут использованы, например, на повышение выплат бюджетникам, то это увеличит спрос и может "увести" инфляцию вверх, спорит эксперт. Руководитель Группы суверенных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов согласен, чтона фоне перегретой экономики могут привести к увеличению инфляции. При этом количественно эти эффекты должны оказаться очень умеренными.

Незначительный эффект на темпы роста экономики и схожая умеренность с точки зрения низко- и среднедоходных групп означают, что на инфляцию влияние будет не таким серьезным, полагает Григорьев. Она будет определяться продолжающимся "перегревом" экономики, вызванным ростом госрасходов и реальных доходов в частном секторе. Избавление экономики от "перегрева", скорее всего, потребует не только консолидации бюджета, но и сокращения объема госрасходов, считает эксперт.

Госдума приняла в первом чтении проект поправок в налоговое законодательство, который вводит пятиступенчатую прогрессию НДФЛ со ставками от 13 до 20% и увеличивает налог на прибыль с 20 до 25%.

Изменения в шкале налога на прибыль и соответствующих вычетах имеют больший потенциал влияния на деловую активность, чем НДФЛ, считает Куликов. Эффект повышения ставок на активность скорее отрицательный, но вычет может значимо увеличить стимулы для инвестиций и их объем и в итоге скомпенсировать это влияние, считает эксперт.

Изменение налогов окажет дестимулирующее действие на инвестиции, полагает Донец. В то же время это может быть компенсировано льготными программами правительства. Если же объем господдержки уменьшится, а ставка останется прежней, то есть риски снижения инвестиций в следующем году, добавляет экономист.

Эффект на доходы населения будет тоже ограничен по масштабу, считает Белоусов. Произойдет перераспределение ресурсов, так как государство "изымает" доходы у более богатой части населения и возвращает менее обеспеченным домохозяйствам через адресные программы. У обеспеченных россиян сокращение потребления будет меньше, чем рост трат у низкодоходных групп, считает Белоусов. По его мнению, увеличение "изъятий" приведет к торможению потребрасходов, но это будет ограничено по масштабам.

Часть дополнительных бюджетных доходов от новых ставок НДФЛ будет перераспределена через оплату труда и соцпрограммы и все равно окажется в потребительских расходах, согласен Куликов.

По словам Григорьева, сдерживающий эффект на потребление вряд ли окажется заметен в силу незначительности изменения ставок для групп с высокими доходами. Для макроэкономических фискальных и ДКП решений это не так значительно, считает он.