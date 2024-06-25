Шереметьево, Внуково и Домодедово откроют duty free с алкоголем на внутренних вылетах

25 июня. FINMARKET.RU - Шереметьево, Внуково и Домодедово откроют магазины со спиртным в зонах внутренних рейсов. Именно на этих объектах владельцы смогут выделить отдельные площади в стерильных зонах. Такие данные получил Минпромторг от представителей отрасли - именно сами магазины беспошлинной торговли высказались о невозможности установить на площадях авиагаваней такие точки. Об этом сказано в письме Минфина в адрес правительства и комитета Госдумы по экономполитике, пишут "Известия"

Минфин предложил до 30 июня 2026 года включительно разрешить торговцампродавать спиртное в залах, которые расположены в зонах ожидания вылета внутренних рейсов и выдачи багажа (зона прилетов). Инициативу поддержали в Минпромторге, Минэкономразвития и Минтрансе, следует из документов Минфина, направленных в правительство.

В Евразийской ассоциации беспошлинной торговли положительно оценили предлагаемый законопроект. Речь идет о временной мере, которая направлена на поддержку отрасли, подчеркнули там.

Ранее в МВД предложили пересмотреть подходы к реализации спиртного в магазинах duty free на внутренних рейсах. Например, установить минимальный объем алкоголя, который смогут покупать пассажиры. Плюс разрешить его продажу только в пунктах прилета.

Однако Минфин не согласился с этими доводами, следует из документов, направленных в кабмин. Продажи спиртного на внутренних рейсах не будут провоцировать правонарушения, так как купитьв таких магазинах можно будет в специальном опломбированном пакете, открывать их во время всего полета нельзя. А реализация только в зоне прилета будет неэффективна - выручка в залах этой зоны составляет лишь 3% от всех продаж магазинов.

Экономический комитет Госдумы в ближайшее время не планирует рассматривать законопроект. "Чтобы компенсировать потери беспошлинной торговли в такой период, можно выбрать более гуманные подходы. Тем более такая разовая поддержка государства вряд ли будет корректной с учетом отсутствия послаблений для других бизнесов", - сказал зампред этого комитета Станислав Наумов..

А глава "Общественной потребительской инициативы" Олег Павлов считает, что открытие магазинов duty free со спиртным на внутренних рейсах позитивно повлияет на рост доходов аэропортов в условиях увеличения внутреннего пассажиропотока, а также повысит привлекательность их услуг для потребителей.