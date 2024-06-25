Фермерам разрешили размещать туристов в гостевых домах

25 июня. FINMARKET.RU - Фермерам предоставляется право оказывать услуги в сфере сельского туризма, в том числе размещать туристов в гостевых домах на сельхозземлях. Закон об этом публикует "Российская газета"

Закон, в частности, позволяет фермерским хозяйствам заниматься не связанными с агробизнесом видами деятельности, обеспечивающими устойчивое развитие сельских территорий. Под ним подразумевается стабильное социально-экономическое развитие села, увеличение производства сельхозпродукции, повышение эффективности сельского хозяйства, рациональное использование и охрана земель, достижение полной занятости и повышение уровня жизни сельского населения.

В том числе фермерам разрешается оказывать услуги в сфере сельского туризма. Для этого можно будет временно размещать туристов в жилых домах, входящих в состав имущества фермерского хозяйства.

Еще в 2021 году фермеры получили возможность заниматься сельским туризмом. Но права размещать у себя путешественников у них не было.

Как ранее пояснял премьер-министр Михаил Мишустин, гостям зачастую предлагают поселиться в жилье, которое находится на землях сельскохозяйственного назначения. Это небольшие гостевые дома, где раньше нельзя было официально оказывать услуги по временному размещению путешественников. Теперь это ограничение снимается. "Благодаря таким решениям там не только создаются рабочие места, но и открываются новые возможности для малого и среднего агробизнеса", - считает Мишустин.