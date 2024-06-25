Серый рынок косметологии достиг рекордного объема

25 июня. FINMARKET.RU - В косметологии на долю нелегальных анестетиков уже приходится более половины рынка. При этом в целом оборот поддельных лекарств и медизделий, используемых в эстетической медицине, экспертами оценивается почти в 100 млрд руб., что эквивалентно 40% общего объема рынка. Доля серого рынка косметологии в 2024 году может увеличиться минимум на 5% год к году, если правила рынка не поменяются, заявил источник "Коммерсанта" в одной из компаний, поставляющих косметологическую продукцию.

Нелегальный сегмент действительно растет, подтверждают в консалтинговой компании «Право на здоровье». Там подсчитали, что по итогам 2023 года на долю незарегистрированных в России, но применяемых в косметологии анестетиков пришлось уже более половины рынка — 55% против 48% в 2022 году. В прошлом году при процедурах применялись три зарегистрированных в стране препарата на основе липолитиков (расщепляют жировые клетки) и 22 незарегистрированных, отмечают в компании. Доля серого рынка биоревитализантов, по данным аналитиков, достигла 42%, филлеров — 20%, ботулотоксинов — 10%.

Среди причин роста доли нелегальных анестетиков участники рынка называют уход с российского рынка ряда западных брендов, а также слабое регулирование отрасли.