Льготная ипотека - граждане активизировались

24 июня. FINMARKET.RU - В преддверии сворачивания массовой программы льготной ипотеки под 8% с 1 июля граждане активно пытаются оформить кредиты: с 1 по 20 июня банки получили 120 010 заявок, что на 32,6% больше, чем за аналогичный период в мае, когда было подано 90 512 заявок, посчитали " "Ведомости" на основе данных Дом.РФ. Год назад за две декады мая к банкам поступило 72 833 заявки, а за тот же период в июне - 79 686 заявок.

За период с 1 по 20 июня банки выдали 29 549 льготных кредитов на общую сумму около 126,8 млрд руб. За тот же срок в мае выданных кредитов было меньше на 55% по количеству и на 57% по объему - 19 018 ссуд на 80,65 млрд руб. Разница между количеством поданных заявок и выданных кредитов происходит из-за временного лага - в среднем до трех месяцев, которые даются заемщику на поиск нужного жилья и оформление документов купли-продажи.

Массоваяипотеки на новостройки с господдержкой была запущена весной 2020 г., она неоднократно продлевалась. За все время действия программы банки выдали более 1,5 млн льготных ипотечных кредитов на общую сумму более 5,9 трлн руб., следует из данных Дом.РФ.

В связи со скорым окончанием программы и исчерпанием выделенного на нее лимита некоторые банки досрочно перестали принимать новые заявления. Между тем ряд небольших кредитных организаций продолжает принимать новые заявки и оформлять кредиты..

Как отмечает старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова, в связи с прекращением действия ряда льготных программ на рынке вновь искусственно сформировался ажиотажный спрос.

По словам руководителя направления "Ипотека" финансового маркетплейса "Сравни" Дмитрия Сафронова,у заемщиков, которые нацелены взять ипотеку под 8%, еще остались шансы осуществить мечту, так как банков, которые могут выдавать подобные кредиты, больше 20. Но с каждым днем шансов будет все меньше.