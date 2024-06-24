Ставки по безотзывным вкладам: что предложат банки

24 июня. FINMARKET.RU -по безотзывным сберегательным сертификатам будут выше, скорее всего, на 0,5-1 процентный пункт, чем по обычным вкладам, сообщил "Российской газете" вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков. Закреплять подобные условия в законе, по словам эксперта, не будут, носами захотят привлекать такие ресурсы: причины для этого у них есть.

Весной Банк России предложил установить для сертификатов меньшие, чем по обычным вкладам, требования. То есть банки будут отчислять по таким продуктам в Фонд обязательного страхования вкладов (ФОСВ) 0,2%, а не 0,48% годовых, как сейчас. Это, конечно, заинтересует и кредиторов. Потенциально банк может сэкономить порядка 0,3 процентного пункта и привлечь длинный ресурс сразу на три года, с которым лучше и проще оперировать.

"За счет уменьшения для него процентного риска тоже может немного поднять (ставку). Но это 0,5-1% максимум дополнительный", - считает представитель ассоциации. И если трехлетний вклад, например, предлагается под 8-10%, то сертификат уже будет под 9-11%, не исключил Войлуков.оки.