Арендодатели смогут получать профессиональный вычет по НДФЛ

24 июня. FINMARKET.RU - Со следующего года власти хотят расширить круг лиц, имеющих право на профессиональный налоговый вычет. Речь идет о гражданах, не зарегистрированных в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), но фактически осуществляющих предпринимательскую деятельность, сообщили "Известиям" в Минфине.

Профессиональный вычет позволяет уменьшить налогооблагаемую базу или вернуть часть уплаченных денег гражданам, которые занимаются частной практикой или предпринимательством. Минфин теперь предлагает распространить вычет и на других физлиц, которые получают прибыль без открытия ИП. В министерстве пояснили, что это не касается самозанятых, которые платят налог на профдоход (НПД) вместо НДФЛ.

В частности, поправки коснутся граждан, систематически сдающих в аренду жилье, без перехода на ИП или НПД, отметил замруководителя Центра экспертизы и аналитики проблем предпринимательства "Опоры России" Сергей Лаптев.

Для многих россиян введение профессионального вычета станет толчком для обеления своего бизнеса, в свою очередь, уверен руководитель лаборатории исследований налоговой политики Президентской академии Виктор Мачехин. Власти между тем кроме поступлений дополнительных налоговых платежей получат и еще одну выгоду. Такая мера показывает, что государство слышит голос микробизнеса, а это значит, что доверие к госорганам укрепится, заключил он.