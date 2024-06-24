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24 июня 2024 года 09:07
Арендодатели смогут получать профессиональный вычет по НДФЛ
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Александр Рюмин/ТАСС
24 июня. FINMARKET.RU - Со следующего года власти хотят расширить круг лиц, имеющих право на профессиональный налоговый вычет. Речь идет о гражданах, не зарегистрированных в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), но фактически осуществляющих предпринимательскую деятельность, сообщили "Известиям" в Минфине. Профессиональный вычет позволяет уменьшить налогооблагаемую базу или вернуть часть уплаченных денег гражданам, которые занимаются частной практикой или предпринимательством. Минфин теперь предлагает распространить вычет и на других физлиц, которые получают прибыль без открытия ИП. В министерстве пояснили, что это не касается самозанятых, которые платят налог на профдоход (НПД) вместо НДФЛ. В частности, поправки коснутся граждан, систематически сдающих в аренду жилье, без перехода на ИП или НПД, отметил замруководителя Центра экспертизы и аналитики проблем предпринимательства "Опоры России" Сергей Лаптев. Для многих россиян введение профессионального вычета станет толчком для обеления своего бизнеса, в свою очередь, уверен руководитель лаборатории исследований налоговой политики Президентской академии Виктор Мачехин. Власти между тем кроме поступлений дополнительных налоговых платежей получат и еще одну выгоду. Такая мера показывает, что государство слышит голос микробизнеса, а это значит, что доверие к госорганам укрепится, заключил он.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, арендодатели, ГДФЛ, вычеты
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