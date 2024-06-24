Власти обсуждают сохранение налоговой льготы для страхования жизни

24 июня. FINMARKET.RU - Банк России и Минфин обсуждают возможное сохранение налоговойдля договоров страхования жизни, рассказал "Ведомостям" представитель регулятора, - сейчас существующие с 2001 г. льготы под угрозой из-за новых масштабных поправок в Налоговый кодекс. "В данный момент вопрос прорабатывается", - сообщил и представитель Минфина.

В середине июня страховое сообщество предупреждало, что, если налоговые поправки в части продуктов страхования жизни будут приняты в текущем виде, это может остановить продажи полисов инвестиционного и накопительного страхования жизни (ИСЖ и НСЖ) или вообще привести к полной утрате этого сегмента рынка.

Сейчас для ИСЖ и НСЖ в моменты выплаты полученный гражданином дополнительный доход (выплата по дожитию минус взнос) не облагается НДФЛ, если не превышает среднегодовую ключевую ставку ЦБ за каждый год действия договора. Но поправки в Налоговый кодекс отменяют это уточнение - налог надо будет заплатить с любой суммы, превышающей объем взносов. Причем по новой ставке: 13% - за доходы менее 2,4 млн руб. в год и 15% - свыше 2,4 млн руб. в год. Госдума 20 июня приняла законопроект о налогах в первом чтении.

По словам вице-президента Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Глеба Яковлева, к концу 2025 г. просадка рынка страхования жизни относительно прогнозируемых сегодня показателей может составить порядка 500 млрд руб.

На фоне принятия поправок некоторые компании также заморозили разработку нового продукта - долевого страхования жизни (ДСЖ), которое должно появиться с 1 января 2025 г. Об этом "Ведомостям" рассказали четыре топ-менеджера страховщиков жизни из топ-10. Маркетинговое предложение будущего продукта, а также тестирование его возможного спроса у потенциальных клиентов также поставлены на паузу, уточнили два собеседника в крупных игроках. Рынок анализирует перспективы продукта в свете нового налогового законодательства, добавляет один из них: если закон будет реализован в текущем виде, то целесообразность запуска ДСЖ стремится к нулю.

Меры налогового стимулирования для ДСЖ будут прорабатываться Банком России и Минфином отдельно, поскольку этот продукт будет доступен только с 1 января 2025 г., говорит представитель ЦБ. Если все-таки планируется введение каких-то льгот для ДСЖ, то сейчас их моделировать в отрыве от понимания будущего налогообложения по страхованию жизни в целом крайне затруднительно, замечает Яковлев из ВСС.