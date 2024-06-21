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21 июня 2024 года 10:17
Автовладельцы воздерживаются от перепродаж
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Сергей Бобылев/ТАСС
21 июня. FINMARKET.RU - Граждане стали активнее придерживать машины возрастом до 7 лет и откладывать покупку новых моделей, пишет "Коммерсант". По оценкам аналитиков, в январе-мае продажи машин возрастом до 7 лет сократились на 7,3% - до около 440 тыс. штук. Доля сегмента снизилась до 19%, тогда как в 2018-2023 годах на 7-летние автомобили приходилось более 20% рынка. Динамика сегмента существенно хуже всего вторичного рынка, который за 5 месяцев показал снижение продаж на символические 0,1%. На "Авто.ру" объем предложения в сегменте до 7 лет в мае 2024 года в сравнении с декабрем 2023 года сократился на 8%, в январе-мае вырос на 1,1% год к году. "Автовладельцы откладывают смену машины из-за существенного роста цен и изменений в структуре предложения новых автомобилей",- считает представитель сервиса. Директор департамента автомобилей с пробегом "Автодома" и "Автоспеццентра" Андрей Гришаков говорит, что сейчас клиенты сдают в trade-in автомобили возрастом около десяти лет. "Многие клиенты еще не доверяют китайским производителям, а купить альтернативу своему семилетнему европейскому, японскому или корейскому автомобилю нет возможности, так как бренды ушли с российского рынка",- отмечает он.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, авто, перепродажи
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