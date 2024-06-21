Не полученные работающими пенсионерами за 8 лет средства не пропадут

21 июня. FINMARKET.RU - Недополученная за период приостановки индексации сумма у работающих пенсионеров не пропадает - средства восстановят, когда гражданин прекратит работать. Такое разъяснение дал замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев, пишет "Российская газета"

Согласно внесенному в Госдуму законопроекту об индексацииработающим пенсионерам, работающим пенсионерам не будут компенсированы средства, которые они недополучили из-за приостановки индексации в 2016 году. Указано, что граждане этой категории будут получать страховую пенсию и выплату к ней в размере, установленном на 31 декабря 2024 года, - при этом средства будут выплачиваться без учета не выплаченных ранее средств. Однако деньги не пропадут.

"Недополученная за 8 лет сумма никуда не пропадает, как и сейчас, она будет восстановлена ему, когда он перестанет работать", - разъяснил Исаев в своем Telegram-канале. Данное правило уже действует и по нынешним законам: если человек прекращает трудовую деятельность, все эти деньги возмещаются. "Этот механизм, безусловно, сохраняется", - сказал он. По словам парламентария, корректировка пенсий на инфляцию работающим пенсионерам будет осуществляться с максимально положенной суммы.