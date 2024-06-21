.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
21 июня 2024 года 09:27
Не полученные работающими пенсионерами за 8 лет средства не пропадут
|0
DPA/TACC
21 июня. FINMARKET.RU - Недополученная за период приостановки индексации сумма у работающих пенсионеров не пропадает - средства восстановят, когда гражданин прекратит работать. Такое разъяснение дал замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев, пишет "Российская газета". Согласно внесенному в Госдуму законопроекту об индексации пенсии работающим пенсионерам, работающим пенсионерам не будут компенсированы средства, которые они недополучили из-за приостановки индексации в 2016 году. Указано, что граждане этой категории будут получать страховую пенсию и выплату к ней в размере, установленном на 31 декабря 2024 года, - при этом средства будут выплачиваться без учета не выплаченных ранее средств. Однако деньги не пропадут. "Недополученная за 8 лет сумма никуда не пропадает, как и сейчас, она будет восстановлена ему, когда он перестанет работать", - разъяснил Исаев в своем Telegram-канале. Данное правило уже действует и по нынешним законам: если человек прекращает трудовую деятельность, все эти деньги возмещаются. "Этот механизм, безусловно, сохраняется", - сказал он. По словам парламентария, корректировка пенсий на инфляцию работающим пенсионерам будет осуществляться с максимально положенной суммы.
Опубликовано Финмаркет
.
Ключевые слова: РФ, пенсии, индексация
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.