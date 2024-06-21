Доходы бюджета от утильсбора подскочили в 2,5 раза

21 июня. FINMARKET.RU - В 1-м квартале 2024 г. доходы бюджета от утилизационного сбора увеличились почти в 2,5 раза по сравнению с 1-м кварталои 2023 г. На начало апреля поступления по этой статье составили 142 млрд рублей против 59 млрд в аналогичный период годом ранее. Такие расчеты приводятся в июньском докладе Счетной палаты (СП) об исполнении бюджета, пишут "Известия"

Всего же по итогам т.г. от сбора запланированы поступления в 967 млрд, сообщили в пресс-службе Минфина. Это почти в 1,5 раза больше доходов по этой статье за прошлый год (659 млрд), подсчитали "Известия".

Как отметили в Минфине, на середину июня удалось собрать чуть больше трети прогнозируемых поступлений - 292 млрд рублей, причем большая часть из них - сбор именно на ввозимые (импортные) транспортные средства, так как для производимой в России техники действует отсрочка платежей до 4-го квартала 2024 г.

Рост поступлений утильсбора по сравнению с предыдущим годом связан с повышением ставок на отдельные категории транспортных средств, пояснили "Известиям" в Минфине. С августа 2023 г. ставку платежа проиндексировали, увеличив ее в несколько раз (в среднем в 1,7-3,7 раза) на легковые автомобили и в 1,7 раза - на грузовые. Кроме того, граждане, которые ввозят автомобили из-за рубежа и планируют перепродать их в течение одного года, должны теперь уплачивать сбор по полной ставке, как у юрлиц.

А с апреля 2024 г. при расчете утильсбора на транспортные средства, растаможенные не в, будут использоваться три дополнительных коэффициента: таможенная пошлина, НДС и акциз. То есть к базовой ставке добавятся еще три обязательных платежа.