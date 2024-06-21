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21 июня 2024 года 08:25
"Восточная биржа" может стать альтернативой для торгов ценными бумагами
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Михаил Терещенко/ТАСС
21 июня. FINMARKET.RU - В России может появиться еще одна биржа для торгов ценными бумагами, рассказали "Ведомостям" два собеседника в брокерах и подтвердил знакомый с обсуждениями источник. Ею станет бывшая биржа "Санкт-Петербург", которая с февраля 2024 г. называется АО "Восточная биржа им. В. В. Николаева". На базе Восточной биржи планируется создать площадку для торгов ценными бумагами российских эмитентов, акциями компаний из дружественных стран, а также производными финансовыми инструментами на эти активы, говорит один из собеседников газеты. К участию в проекте привлечен Роман Горюнов, бывший гендиректор "СПБ биржи", которая ранее специализировалась на торгах американскими акциями, но попала под санкции США в ноябре 2023 г. Вместе с Горюновым развитием будут заниматься бывшие участники его команды, говорит один из собеседников "Ведомостей". Однако представитель Восточной биржи опроверг участие Горюнова в каких-либо проектах торговой площадки. Группа компаний "Восточная биржа" является независимой и никак не связана с иными инфраструктурными организациями, заявил "Ведомостям" ее представитель. "Новые проекты площадки сейчас в стадии обсуждения, поэтому говорить о них преждевременно", - констатировал он. Восточная биржа сейчас находится в процессе формирования команды и ищет профессионалов отрасли - компетентных сотрудников, которые имеют опыт построения биржевой, клиринговой и депозитарной инфраструктуры, говорит представитель компании. Два собеседника "Ведомостей" в брокерских компаниях уверены, что Восточная биржа может стать альтернативой для торгов ценными бумагами.
Опубликовано Финмаркет
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