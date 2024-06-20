Дефицит горничных и поваров угрожает сохранению статуса отелей

20 июня. FINMARKET.RU - Горничные и повара стали самыми востребованными специальностями в гостинично-туристической отрасли. Дефицит линейного персонала в туризме наблюдался еще в прошлом году, а в этом усилился из-за оттока иностранной рабочей силы. При этом наличие достаточного количества сотрудников напрямую влияет на звездность отеля, пишет "Российская газета"

Недостаток персонала может мешать подтверждению звездности отеля и его функционированию. "Если мы говорим о пятизвездочных отелях, то уборка в их номерах должна проводиться ежедневно, и руководству отеля нужно понимать, хватит ли сотрудников для этого", - говорит Христофор Константиниди, директор НИИ Экономики и управления устойчивым развитием туризма СГУ.

Число вакансий в сфере туризма за год увеличилось почти на 30%, сообщили в SuperJob. Дефицит в отрасли усиливается из-за роста нагрузки на инфраструктуру для путешествий на фоне роста популярности внутреннего туризма. Становится больше отелей, для их обслуживания требуется больше персонала. Кроме внутреннего туризма активно развивается въездной. Большие города, такие как Москва, становятся летом интересны туристам из Китая и Ближнего Востока, говорит Константиниди.

Если раньше проблема дефицита кадров больше была актуальна для регионов, то сегодня это уже проблема таких туристических городов, как Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград, рассказывает Роман Гареев, доцент кафедры гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Средняя зарплата повара сегодня составляет 70 тыс. рублей. Но специалистам с высокой квалификацией готовы платить по 200 тыс. рублей в месяц. Горничные и уборщики номерного фонда получают по 50-60 тыс. рублей в месяц, максимальные их зарплаты составляют в этом сезоне 90-120 тыс. рублей.