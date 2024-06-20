Практика платежей в рассрочку осваивает страховой рынок

20 июня. FINMARKET.RU - Страховые компании начали предлагать возможность оплачивать свои продукты "по частям", то есть с использованием сторонних BNPL-сервисов, пишет "Коммерсант" ..

При использовании BNPL стоимость страхового продукта для клиента не меняется. Сам по себе BNPL не предполагает процентов, а страховщик платит только за эквайринг.

Подключение страховых компаний к BNPL-сервисам позволяет "увеличивать воронку продаж и чеки, кроме того, получать рекламу в приложении партнера", поясняет директор по развитию цифрового страхования группы BestDoctor Сергей Симонов. Аналитики ожидают значительного роста рынка таких услуг. Однако некоторые страховщики ("СберСтрахование" и "РЕСО-Гарантия") вообще не рассматривают партнерство с BNPL-сервисами. Причина - довольно высокая стоимость услуг, которая неизбежно сказывается на конечной стоимости страхования, поясняет вице-президент "РЕСО-Гарантии" Игорь Иванов. Банк России и правозащитники указывают на риски потребителей в отсутствие регулирования таких услуг. В ЦБ считают нужным "выстроить защиту пользователя рассрочки на том же уровне, на котором сейчас защищен заемщик, оформивший потребительский кредит".