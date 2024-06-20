Бизнес РФ нашел способ проводить платежи в Китай

20 июня. FINMARKET.RU - С середины мая ситуация с платежами вулучшилась, рассказал "Известиям" генеральный директор АО "Первая Группа" Алексей Порошин. По его словам, в апреле транзакции почти не проходили. Однако в прошлом месяце наметился серьезный сдвиг во взаимодействии Китая и России - объем импорта стал расти. Положительные изменения произошли после поездки президента России в Китай, отметил Алексей Порошин.

С РФ начали напрямую работать региональные банки КНР, сообщили "Известиям" представители бизнес-сообщества. Раньше все транзакции шли через крупных игроков, однако после ужесточения контроля со стороны США целый ряд китайских финорганизаций отказался принимать юани из РФ, пояснил редакции источник из предпринимательской сферы.

Теперь российские компании наладили договоренности о приеме платежей примерно с шестью небольшими кредитными организациями Китая, подчеркнул собеседник. Он уточнил, что операции проходят в юанях.

Кроме того, возобновил прием транзакций в национальных валютах из РФ один из крупных игроков - Bank of China, поделился источник.

С середины мая также стали снова проходитьза электронику - ранее их блокировали, добавил собеседник "Известий".

У небольших региональных банков Китая почти нет международного бизнеса с недружественными РФ странами, поэтому такие игроки меньше опасаются вторичных санкций, отмечают эксперты.