Минтруд подготовил проект методики расчета кадровых потребностей экономики

19 июня. FINMARKET.RU -разработал проект методики, которая необходима для формирования прогноза кадровых потребностей экономики. Документ в конце мая был отправлен на обсуждение в Российскую трехстороннюю комиссию (РТК; сформирована из представителей правительства, работодателей и профсоюзов), пишет "Коммерсант"

Прогноз ляжет в основу формирования перечня мероприятий нового нацпроекта "Кадры".

Как следует из письма Минтруда, для расчета кадровойпредлагается использовать несколько источников данных.

Первый из них - статистика, которую в ходе своих обследований предприятий и населения собирает Росстат (например, количество отработанного рабочего времени).

Второй источник - данные Минэкономики, в частности его макроэкономического прогноза.

Третий - результаты опросов работодателей, в ходе которых они будут сообщать о своих кадровых потребностях (такие исследования ведомство планирует проводить ежегодно).

Все три названных вида данных Минтруд планирует использовать для расчета двух типов показателей, характеризующих потребность экономики в кадрах: общая кадровая потребность и замещающая кадровая потребность. Рассчитывать оба показателя министерство предлагает по формулам сначала для всей страны, потом последовательно для отдельных регионов и групп профессий.

Как отмечает Ъ, потребность кадровой методики Минтруда в более детальных или в новых данных о состоянии рынка труда РФ в перспективе может привести к изменениям методов работы Росстата.