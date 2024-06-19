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19 июня 2024 года 10:14

Минтруд подготовил проект методики расчета кадровых потребностей экономики

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Артем Геодакян/ТАСС
Артем Геодакян/ТАСС
19 июня. FINMARKET.RU - Минтруд разработал проект методики, которая необходима для формирования прогноза кадровых потребностей экономики РФ. Документ в конце мая был отправлен на обсуждение в Российскую трехстороннюю комиссию (РТК; сформирована из представителей правительства, работодателей и профсоюзов), пишет "Коммерсант".

Прогноз ляжет в основу формирования перечня мероприятий нового нацпроекта "Кадры".

Как следует из письма Минтруда, для расчета кадровой потребности предлагается использовать несколько источников данных.

  • Первый из них - статистика, которую в ходе своих обследований предприятий и населения собирает Росстат (например, количество отработанного рабочего времени).

  • Второй источник - данные Минэкономики, в частности его макроэкономического прогноза.

  • Третий - результаты опросов работодателей, в ходе которых они будут сообщать о своих кадровых потребностях (такие исследования ведомство планирует проводить ежегодно).

Все три названных вида данных Минтруд планирует использовать для расчета двух типов показателей, характеризующих потребность экономики в кадрах: общая кадровая потребность и замещающая кадровая потребность. Рассчитывать оба показателя министерство предлагает по формулам сначала для всей страны, потом последовательно для отдельных регионов и групп профессий.

Как отмечает Ъ, потребность кадровой методики Минтруда в более детальных или в новых данных о состоянии рынка труда РФ в перспективе может привести к изменениям методов работы Росстата.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    РФ,  Минтруд,  кадры,  потребности,  методика

 
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