- Первый из них - статистика, которую в ходе своих обследований предприятий и населения собирает Росстат (например, количество отработанного рабочего времени).
- Второй источник - данные Минэкономики, в частности его макроэкономического прогноза.
- Третий - результаты опросов работодателей, в ходе которых они будут сообщать о своих кадровых потребностях (такие исследования ведомство планирует проводить ежегодно).
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19 июня 2024 года 10:14
Минтруд подготовил проект методики расчета кадровых потребностей экономики
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Артем Геодакян/ТАСС
19 июня. FINMARKET.RU - Минтруд разработал проект методики, которая необходима для формирования прогноза кадровых потребностей экономики РФ. Документ в конце мая был отправлен на обсуждение в Российскую трехстороннюю комиссию (РТК; сформирована из представителей правительства, работодателей и профсоюзов), пишет "Коммерсант". Прогноз ляжет в основу формирования перечня мероприятий нового нацпроекта "Кадры". Как следует из письма Минтруда, для расчета кадровой потребности предлагается использовать несколько источников данных.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, Минтруд, кадры, потребности, методика
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