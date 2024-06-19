Темпы роста выручки нефинансовых компаний РФ отстали от динамики ВВП

19 июня. FINMARKET.RU - Выручка топ-50 публичных нефинансовых компаний РФ выросла в 2023 году на 0,4%, до 66,1 трлн рублей, заметно уступив при этом динамике ВВП, говорится в исследовании Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА). Рост ВВП РФ в 2023 году составил 3,6%.

Отношение выручки компаний выборки к ВВП снижалось второй год подряд и по итогам прошлого года составило 38% (42 и 46% в 2022-м и 2021 годах соответственно), оказавшись ниже 40% впервые с 2012 года. "Вопреки ожиданиям АКРА, можно констатировать разворот наблюдавшейся до начала 2020-х годов тенденции к повышению концентрации экономики, что связано с санкциями в отношении крупнейших российских компаний", - отмечается в обзоре агентства. С 2019-го по 2022 год отношение выручки компаний выборки к ВВП составляло 42-49%, а его возвращение в среднесрочной перспективе к уровню около 50% во многом будет зависеть от внешнеполитической обстановки (с учетом значительной доли экспортеров в топ-50 компаний), полагают в АКРА.

Основное негативное влияние на динамику выручки топ-50 по итогам 2023 года оказали результаты нефтегазового сектора, выручка которого снизилась на 11% (по сравнению с ростом в 6% в 2022 году): повлияли санкции, введенные против российской нефти, и снижение объема потребления российского газа. Металлургические компании показали умеренное восстановление: выручка представителей отрасли увеличилась на 4% в 2023 году после снижения на 11% в 2022-м.

Сокращение экспортной выручки между тем было перекрыто ростом доходов компаний из отраслей, ориентированных на российский рынок, чему способствовали меры господдержки экономики. Рост выручки в розничной торговле в 2023 году составил 17% (с 2020 года этот показатель у компаний данного сегмента стабильно увеличивается более чем на 12% ежегодно), а также стал рекордным для электроэнергетических и транспортных компаний за период после окончания пандемии - рост на 23 и 18% соответственно.

В прошлом году, как и годом ранее, темпы роста выручки топ-50 компаний уступали и инфляционной динамике. При этом выручка представителей анализируемой выборки, за исключением нефтегазовой отрасли, росла в 2023 году быстрее инфляции (на 13,8% против 7,4%).

Доля нефтегазовой отрасли в общей выручке топ-50 компаний в 2023 году опустилась ниже 50%. Единственным годом, когда наблюдалась аналогичная ситуация, был пандемийный 2020 год. Из-за рекордного сокращения добычи в рамках соглашения ОПЕК+ на фоне резкого падения цен на нефть совокупная выручка нефтегазовых компаний снизилась, что привело к уменьшение данного показателя по выборке в целом.

Отношение совокупных капитальных затрат рассматриваемых компаний к выручке в 2022-2023 годах несколько увеличилось на фоне замедления темпов роста последней. Значительно выросли капитальные затраты в электроэнергетике (с 17% в 2021 году до 23-25% в 2022-2023 годах), что связано с реализацией инвестиционных программ несколькими крупными компаниями сектора.

АКРА указывает также на рост отношения затрат на оплату труда к выручке участников топ-50 в 2022 и 2023 годах, что связано с общим повышением заработных плат в экономике. После пандемийного 2020 года, говорится в отчете, когда отношение расходов на персонал к выручке в целом по выборке составляло 11,5%, в 2021 году данный показатель снизился до 8,4%, но с 2022-го начал расти и достиг 9,4-9,5% в 2022-2023 годах.

Негативная динамика показателей долговой нагрузки и покрытия процентных платежей, отмечавшаяся у компаний выборки в 2023 году, соответствовала ожиданиям АКРА. Долговая нагрузка (отношение общего долга к FFO до чистых процентных платежей и налогов) увеличилась до 1,9х против 1,5х в 2022 году, но находится ниже пиковой отметки 2020 года (2,6х), когда снижение FFO до чистых процентных платежей и налогов в нефтегазовой отрасли сказалось на общих показателях топ-50 компаний. Покрытие процентных платежей (отношение FFO до чистых процентных платежей и налогов к процентным платежам) снизилось до 10,5x в 2023 году по сравнению с 12,4х в 2022 году в связи с ростом процентных ставок на долговом рынке. По мнению агентства, повышенные ставки еще не в полной мере отразились на кредитных метриках компаний, об их эффекте можно будет судить на основе отчетности за 2024 год.

В отраслевом разрезе также наблюдалась тенденция увеличения долговой нагрузки, исключением стали лишь компании розничной торговли, у которых этот показатель несколько снизился. АКРА оценивает долговую нагрузку всех анализируемых отраслей как умеренную. В нефтегазовом секторе отношение общего долга к FFO до чистых процентных платежей по итогам 2023 года выросло до 1,5х (1,2х в 2022 году) на фоне снижения денежного потока, что во многом предопределило динамику долговой нагрузки по выборке в целом.

В целом, как отмечает агентство, текущие долговые метрики топ-50 компаний остаются на комфортных уровнях допандемийного 2019 года несмотря на их негативную динамику в 2022-2023 годах.

АКРА допускает вероятность дальнейшего роста долговой нагрузки и снижения покрытия процентных платежей в прогнозном периоде с 2024-го по 2026 год, но не ожидает, что данные показатели выйдут за границы 2,5x и 7,5x соответственно. Развитие ситуации во многом будет зависеть от совокупности взаимосвязанных факторов - макроэкономического фона, изменения геополитической ситуации и способности компаний поддерживать рентабельность в сложных условиях.

По итогам 2023 года в топ-50 вошли восемь нефтегазовых компаний, 11 металлургических, шесть ритейлеров, шесть электроэнергетических и три транспортные. 16 компаний отнесены в категорию "Прочие".