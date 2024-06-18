Представлены первые оценки степени роботизации обрабатывающей промышленности

18 июня. FINMARKET.RU - Эксперты Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) Высшей школы экономики представили первые оценки степени роботизации российской обрабатывающей промышленности. Работа была проведена на основе данных Росстата.

Россия опережает страны Евросоюза по распространенности робототехники на предприятиях. Промышленных роботов и автоматизированные линии в 2022 году использовали 19% российских обрабатывающих производств. В среднем по ЕС показатель был равен 16,3%, пишет "Коммерсант".

Однако по интенсивности роботизации, выраженной в размерах парка задействованного оборудования,отстает. Власти рассчитывают резко нарастить проникновение робототехники на предприятия: в соответствии с национальные целями, Россия должна войти в топ-25 стран мира по плотности роботизации, что требует установки более 100 тыс. роботов, говорил ранее Владимир Путин. Производить роботов предполагается на собственной технологической базе. Эксперты ВШЭ обращают внимание, что спрос на результаты этой работы будет зависеть от состояния отраслей машиностроения: они характеризуются сложностью продукции, длительным циклом эксплуатации, множеством кооперационных связей, а потенциал их роботизации в стране пока не реализован.