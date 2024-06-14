Почему дорожает аренда квартир

14 июня. FINMARKET.RU - На рынке долгосрочной аренды жилья России закрепился опережающий инфляцию рост цен, пишет "Коммерсант" . Средние ставки в крупных городах сейчас на треть выше, чем год назад, говорит руководитель "Циан.Аналитики" Алексей Попов. Глава сервиса "Яндекс Аренда" Роман Жуков отмечает увеличение за год медианной стоимости съемной однокомнатнойв городах-миллионниках на 36,8% - до 27 тыс. руб. в месяц.

Как отмечает Попов, ситуация с арендой обострилась прошлой осенью: сезонный пик спроса совпал с возвратом части релокантов и отказом компаний от удаленной работы. Также серьезно повлиял рост ипотечных ставок, что привело к подорожанию жилья, вынудив часть потенциальных покупателей отказаться от приобретения недвижимости. По словам эксперта, размер среднего платежа по ипотеке сейчас вдвое превышает размер средней арендной ставки.

Согласно подсчетам фонда "Институт экономики города" (ИЭГ), коэффициент доступности жилья в среднем по стране по итогам 2023 года достиг 3,5 - это срок, за который семья из трех человек может накопить на квартиру в 54 кв. м, направляя на нее весь доход. Год к году значение выросло на 9,4%, а относительно 2019 года, после которого активность на рынке начала подогревать льготная ипотека, на 66,7%. Сокращается и доступность аренды: если в 2023 году жители Москвы тратили на аренду в среднем 39% своих доходов, то сейчас - 48%, уточняют в "Циан.Аналитике".

Дорогая ипотека на вторичное жилье также стимулировала часть потенциальных покупателей сделать выбор в пользу новостроек. Доля первичного рынка в общем объеме выданных кредитов в январе-апреле составила 36,8% против 27,9% годом ранее, следует из данных ЦБ. Переориентация на первичный рынок нередко вынуждает продолжать снимать жилье на время строительства. Жуков называет важным фактором растущего спроса на аренду и "формирование поколения молодых людей, которым покупка жилья не кажется необходимостью".