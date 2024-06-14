Выплату минимальной зарплаты предлагают зафиксировать в Трудовом кодексе

14 июня. FINMARKET.RU - В Госдуму внесен законопроект о запрете выплачивать на руки зарплату ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ). Его авторы - депутаты фракции ЛДПР - напоминают, что по Трудовому кодексу месячная заработная плата работника не может быть ниже, пишет "Российская газета"

При этом трудовым законодательством допускается установление окладов (тарифных ставок) как составных частей заработной платы работников в размере меньше МРОТ, но при условии, что заработная плата, включая стимулирующие и компенсационные выплаты, не может быть ниже МРОТ. Проще говоря, на руки человек все равно должен получить не меньше минималки.

Однако в отдельных случаях фактически выплачиваемая на руки сотруднику сумма оказывается меньше МРОТ из-за удержания работодателем НДФЛ из начисленного заработка. Кроме того, заработок может оказаться ниже МРОТ в ситуации, когда сотрудник берет отпуск или болеет. При этом работодателей не смущает тот факт, что за выплату зарплаты меньше МРОТ их могут оштрафовать.

Вносимый законопроект обязывает работодателя обеспечивать выплату нормированной величины именно "чистыми". Это должно исключить ситуации, когда при одном и том же начислении работники получают на руки разные суммы вследствие применения социальных вычетов и иных льгот.