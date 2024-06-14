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14 июня 2024 года 09:30
Пролонгация ссуд МФО достигла трехлетнего минимума
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Сергей Булкин/ТАСС
14 июня. FINMARKET.RU - Граждане все реже обращаются за пролонгацией микрозаймов, доля таких заемщиков опустилась до минимальных значений за три года. Это связано с переходом на сберегательную модель поведения и удлинением сроков займов на фоне регуляторных ужесточений. Сами МФО заинтересованы в пролонгациях: это дает гарантию прибыли, пусть и отложенной, и снижает расходы на взыскание, пишет "Коммерсант". Среднее значение доли тех клиентов, кто запросил пролонгацию микрофинансового займа, в апреле и мае текущего года опустилось до минимальных за три года 3% и 2,5% соответственно, следует из данных компании IT Smart Finance. В Moneyman также отмечают снижение доли клиентов, запросивших соответствующую опцию, - в апреле и мае 2024 года относительно аналогичных месяцев 2022-2023 годов она снизилась на 1,7 и 1,3 процентного пункта. По итогам первой недели июня также не фиксируется всплеска спроса на пролонгацию займов, заявила директор по продуктам компании Анна Панкратова. Если смотреть динамику на протяжении нескольких лет, то доля пролонгаций имеет тенденцию к снижению, отмечает и гендиректор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, МФО, пролангация
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