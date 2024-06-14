Как на бизнесе скажется прекращение торгов долларами и евро

14 июня. FINMARKET.RU - Российские импортеры, продавцы и отраслевые эксперты считают, что прекращение торгов долларами и евро на Московской бирже, не приведет к росту цен и дефициту товаров. Об этом они рассказали "Известия"

"Мы предусмотрели и защитились от проблем с евро и долларом. Так как закупки ведутся в других валютах, корректировки цен или дефицита мы не ожидаем", - сообщил сотрудник крупного дистрибьютора. Компания полностью отказалась от евро и доллара, при расчетах используются рубли, юани, дирхамы, воны, добавил он.

В МТС тоже не ожидают существенного влияния на деятельность компании, так как объем валюты в обращении, в особенности долларов и евро, существенно снизился за последние годы.

По мнению представителя "Мегафона", прекращение торгов никак не повлияет на компанию. Он добавил, что там следят за ситуацией и находятся в постоянном контакте с банками-партнерам.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин отметил, что ни о каком дефиците электроники и росте цен на нее в свете прекращения биржевых торгов долларами и евро речи не идет - большая часть расчетов уже переведена в юани. В целом, возможность купить доллары и евро на бирже или ее отсутствие сейчас практически не влияют ни на рынок, ни на курс валют, полагает эксперт.

По мнению председателя президиума АКОРТ Игоря Караваева, санкции против Мосбиржи вряд ли окажут существенное прямое влияние на операционную деятельность торговых сетей, поскольку ритейлеры и ранее закупали валюту для импортных операций на банковском, а не на биржевом рынке. "Участники потребительского рынка, как и в случае с предыдущими санкционными волнами, будут стремиться адаптироваться к ним так, чтобы сохранить доступность товаров для российских потребителей на привычном уровне", - сказал он.

Между тем профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Алексей Портанский считает, что пока сложно сказать, как конкретно новые санкции, в том числе против Мосбиржи, отразятся на работе импортеров и экспортеров. Всё зависит от того, каким будет курс валют в текущих условиях, ЦБ уже заявил, что сможет оценивать доллар и евро, теперь осталось понять, подорожают они или нет, добавил эксперт.

С ним согласен и глава Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов: "Регулятор уже озвучил, что есть механизм оценки валют, но пока неясно, как это будет выглядеть на практике". Если курс валют повысится, это негативно отразится на потребительских товарах, но пока неясно, как будет работать сам механизм определения курса, добавил эксперт.

По мнению ряда экспертов, уход валют США и ЕС с российской биржи может создать проблемы для тех, кто закупает профессиональное оборудование, в частности станки и другую продукцию машиностроения: на импорт из Америки и Европы приходится до 30% поставляемой втакой техники.