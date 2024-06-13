Московские власти завершили программу капремонта дорог к СНТ в Подмосковье

13 июня. FINMARKET.RU - Столичные власти завершили программу ремонта дорог, ведущих к "Коммерсант" обратил внимание на появившиеся в соцсетях соответствующие сообщения дачников. Данные работы, как следует из официальных документов, финансировались с 2018 года в рамках подмосковной программы "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса", но основную долю средств - 1 млрд руб.- выделяло по межбюджетному трансферту правительство Москвы по соглашению с областными властями. В 2024 году финансирование со стороны столицы сократилось почти в 10 раз, что зафиксировано в последних редакциях программы.

В этом году надорог к СНТ предусмотрено 120 млн руб., оставшихся от реализации ранее заключенных соглашений, пояснили "Ъ" в подмосковном Минтрансе.

"В настоящий момент вышеуказанные средства переведены в бюджет Подмосковья и включены в госпрограмму "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на 2023-2029 годы",- пояснили в министерстве.- Дополнительное финансирование со стороны Москвы на ремонт и капремонт дорог к СНТ на территории Подмосковья на 2024 и последующие годы не предусмотрено".

Как пояснили в департаменте развития новых территорий Москвы, с 2018 года мэрия финансировала дорожные работы к "крупным массивам садовых объединений москвичей, которые в разные годы были созданы при участии правительства Москвы и профсоюзных организаций". Всего за время программы в нормативное состояние привели 332общей протяженностью 370,9 км (по оценкам областного Минтранса - 358 дорог протяженностью 390 км) к 1,22 тыс. СНТ, в которых проживают и отдыхают более 326 тыс. человек.

Правительство Московской области может продолжить реализацию программ, отметили в департаменте. В ведомстве подтвердили "Ъ", что 27 февраля вернули области неиспользованный остаток трансферта в объеме чуть более 120 млн руб.