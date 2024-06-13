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13 июня 2024 года 08:18
Разработана денежная единица для расчетов в рамках БРИКС
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Сергей Булкин/ТАСС
13 июня. FINMARKET.RU - Под эгидой Международного научно-исследовательского института проблем управления (МНИИПУ, или IRIAS) разрабатывается децентрализованная экосистема "Юнит" с собственной расчетно-платежной единицей UNT, которая позволит решить проблему трансграничных платежей в условиях санкций. Об этом "Ведомостям" рассказал руководитель проекта Алексей Субботин. Проект поддерживает руководство Нового банка развития (международная финансовая организация, созданная странами - членами БРИКС) и Делового совета БРИКС, говорится в презентации проекта. Пока это только концепция, но уже определен круг потенциальных технологических партнеров в России и за рубежом, а также ведется активный диалог с регуляторами разных стран, рассказал Субботин. На разработку проекта уже потрачено 35 млн руб. и потребуется еще 950 млн руб. инвестиций на развитие IТ и создание организационно-правовой структуры, следует из презентации. "Юнит" представляет собой фрактально организованные узлы (точки доступа), объединенные блокчейн-платформой, объясняет Субботин. Согласно разрабатываемому сейчас кодексу экосистемы, каждый авторизованный узел может эмитировать расчетно-платежные единицы UNT. Они предназначены для использования в качестве расчетной единицы при подготовке и проведении сделок (например, при согласовании цены товара) и при ведении учета того, кто, кому, сколько должен. Также в зависимости от позиции регуляторов они могут использоваться как платежные единицы. Предполагается, что 1 UNT будет измеряться в золотом эквиваленте с привязкой к 1 г золота, но его корзина будет состоять из нескольких компонентов: 0,4 г физического золота, остальное - пополам в двух любых валютах стран БРИКС. UNT не является криптовалютой, потому что в отличие от нее его ценность привязана к реальным активам, подчеркивает Субботин.
Опубликовано Финмаркет
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