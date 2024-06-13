.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Главное
Главная   /   Главное   /   Разработана денежная единица для расчетов в рамках БРИКС
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

13 июня 2024 года 08:18

Разработана денежная единица для расчетов в рамках БРИКС

 0
Сергей Булкин/ТАСС
Сергей Булкин/ТАСС
13 июня. FINMARKET.RU - Под эгидой Международного научно-исследовательского института проблем управления (МНИИПУ, или IRIAS) разрабатывается децентрализованная экосистема "Юнит" с собственной расчетно-платежной единицей UNT, которая позволит решить проблему трансграничных платежей в условиях санкций. Об этом "Ведомостям" рассказал руководитель проекта Алексей Субботин.

Проект поддерживает руководство Нового банка развития (международная финансовая организация, созданная странами - членами БРИКС) и Делового совета БРИКС, говорится в презентации проекта. Пока это только концепция, но уже определен круг потенциальных технологических партнеров в России и за рубежом, а также ведется активный диалог с регуляторами разных стран, рассказал Субботин.

На разработку проекта уже потрачено 35 млн руб. и потребуется еще 950 млн руб. инвестиций на развитие IТ и создание организационно-правовой структуры, следует из презентации.

"Юнит" представляет собой фрактально организованные узлы (точки доступа), объединенные блокчейн-платформой, объясняет Субботин. Согласно разрабатываемому сейчас кодексу экосистемы, каждый авторизованный узел может эмитировать расчетно-платежные единицы UNT. Они предназначены для использования в качестве расчетной единицы при подготовке и проведении сделок (например, при согласовании цены товара) и при ведении учета того, кто, кому, сколько должен. Также в зависимости от позиции регуляторов они могут использоваться как платежные единицы.

Предполагается, что 1 UNT будет измеряться в золотом эквиваленте с привязкой к 1 г золота, но его корзина будет состоять из нескольких компонентов: 0,4 г физического золота, остальное - пополам в двух любых валютах стран БРИКС. UNT не является криптовалютой, потому что в отличие от нее его ценность привязана к реальным активам, подчеркивает Субботин.


Опубликовано Финмаркет
 
.
Ключевые слова:    Россия,  БРИКС,  валюта

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

.
.