Продуктовые ритейлеры выходят со своей косметикой в другие сети

11 июня. FINMARKET.RU - Ритейлеры начали расширять каналы продаж собственных торговых марок (СТМ) непродовольственных товаров, где доля онлайн-продаж растет особенно сильно. Так, "Вкусвилл" начал продавать уходовую косметику и бытовую химию, выпускаемую под своими брендами, на интернет-площадке "Л'Этуаль", а "Магнит" декоративную косметику - в онлайн-магазине "Золотого яблока", пишет "Коммерсант"

Свободныена рынке косметики существовали год-полтора назад, указывает исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены Петр Бобровский. Тогда, по его словам, рынок активно заполняли новые бренды, но сейчас из-за отсутствия необходимых инвестиций в рекламу и маркетинг их продажи зачастую невелики. Он считает, что "Вкусвилл" сейчас может рассчитывать разве что на поклонников своей марки.

Ассортимент в категории средств по уходу за собой восстанавливается быстрее, чем в целом на рынке непродовольственных товаров в FMCG-ритейле, сообщали в NielsenIQ. Растут и продажи категории: за год, закончившийся в марте 2024 года, продажи средств по уходу за волосами год к году увеличились на 14,9%, за телом - на 23,5%, за лицом - на 16,5%, дезодорантов - на 13%, подсчитали аналитики.