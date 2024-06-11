РФ предложила дружественным странам расчеты на платформе BRICS Bridge

11 июня. FINMARKET.RU -предложила странами партнерам объединения механизм трансграничных платежей, основанный на расчетной платформе BRICS Bridge, рассказал "Ведомостям" министр финансов Антон Силуанов. Он объяснил, как этот механизм будет работать. Предлагается, чтобы центральные банки выпускали цифровые финансовые активы (ЦФА), аналогичные токенам, сообщил министр. По поводу обеспечения таких ЦФА рассматриваются разные предложения. Одно из основных - привязать их стоимость к национальным валютам стран. Участники расчетов, например компании, будут применять для проведения платежей в том числе эту инфраструктуру как альтернативу традиционным расчетам. Речь идет не о создании единого расчетного инструмента для стран БРИКС, а об использовании современных технологических решений для упрощения и совершенствования процедур проведения расчетов.

В настоящее время проект находится на стадии глубокой проработки, сообщил представитель Минфина на уточняющий вопрос "Ведомостей". Разрабатывается концепция, формируются возможные механизмы расчетов и списки потенциальных участников проекта. Вопрос периодически обсуждается на площадке стран БРИКС, добавил он. С учетом весьма значительного перечня стран - потенциальных участников платформы и их активной вовлеченности проект носит весьма долгосрочный характер. "Будем реализовывать его поэтапно, нам важно слышать мнение всех участников будущей платформы", - подчеркнул собеседник.

Ключевая идея создания такой платформы - повышение скорости и доступности платежей. По словам представителя Минфина, участники платформы смогут рассчитываться между собой практически мгновенно, при этом издержки на проведение платежей будут минимальными.