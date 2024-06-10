Для полноценного возврата индексации работающим пенсионерам 100 млрд руб. недостаточно

10 июня. FINMARKET.RU - Сенсацией Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) стало заявление президентаВладимира Путин о возобновлении с 2025 года индексации пенсий работающим пенсионерам. По данным правительства, цена вопроса составит около 100 млрд руб. По оценкам же некоторых депутатов, нужно примерно 500 млрд руб., что вполне подтверждается и расчетами "Независимой газеты"

Но одно дело - начать индексацию с того крайне низкого уровня пенсий, который сейчас получают работающие пенсионеры. И тогда речь идет действительно примерно о 100 млрд руб. Другое дело - сначала компенсировать разницу между пенсиями работающих и неработающих пенсионеров.

Если взять именно усредненные показатели для пенсионеров по старости, то эта разница превышает 5 тыс. руб. в месяц. Умножаем на 12 месяцев, а также на численность пока еще официально работающих пенсионеров по старости (это около 6,6 млн человек) и получаем чуть больше 400 млрд руб. за один 2025 год. И уже к этому прибавляем допрасходы еще на индексацию.

"Самый главный подводный камень - это как будет происходить, вернее, компенсация недополученных индексаций", - сказала "НГ" депутат Госдумы Оксана Дмитриева. Расчеты, которые привела Дмитриева, тоже показывают, что компенсация плюс индексация потребуют расходов на уровне 400-450 млрд руб.

По ее мнению, Социальному фонду надо готовить на 2025 год не 100, а видимо, как минимум 400 млрд руб. и "начинать выплачиватьс применением всех индексаций с 2016 года, если работающий пенсионер это не организовал себе сам".

Как считает депутат, все эти потраченные средства быстро покроются за счет увеличения численности работающих пенсионеров и за счет уплаченных ими же взносов в Социальный фонд. Судя по выводам экспертов, даже вне зависимости от конкретных методик расчета получается, что возврат индексации пенсий работающим пенсионерам - это как раз выгодная в том числе самому государству мера.