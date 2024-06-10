Глава Минпромторга: мы выступаем за продление механизм параллельного импорта, но с оговоркой

10 июня. FINMARKET.RU - Механизм параллельного импорта рабочий и пользуется спросом, поэтомуРоссии выступает за его продление на 2025 год с важной оговоркой про дальнейшее сокращение перечня. Об этом в интервью "Российской газете" заявил министр промышленности и торговлиАнтон. По его словам, поправки, наделяющие Минпромторг полномочиями утверждать перечень товаров, разрешенных для параллельного импорта, будут подготовлены во второй половине года.

Как сказал Алиханов, мониторинг ситуации с импортными поставками будет продолжен, "чтобы по мере замещения товарных позиций брендами, произведенными в России или в дружественных странах, принимать решение об исключении этих позиций из перечня параллельного импорта".

Глава Минпромторга не назвал позиции, которые могут уйти из перечня, "потому что работа еще идет". "Некоторые товарные позиции мы уже начали исключать и сейчас работаем над большим списком исключений - около 600. Это то, что мы проработали совместно с бизнесом. Понятно, что механизм носит хоть и среднесрочный, но все-таки временный характер", - сказал министр. По его словам, сегодня российские компании "закрывают" все больше номенклатуры промтоваров, что позволяет перейти к сокращению перечня.

Говоря о законопроекте о "российской полке", Алиханов не исключил, что он будет внесен в Госдуму в осеннюю сессию. "Опробовать механизм квотирования предполагается на тех категориях потребительских товаров, в которых у нас уже имеются существенные производственные возможности. В первую очередь, это бытовая химия, косметика, парфюмерия, средства гигиены - зубные пасты, средства для стирки, гели для душа, дезодоранты", - сказал министр, заметив, нет задачи полностью отказаться от импорта в этих категориях. " Посмотрим, как в этом секторе работает "российская полка", и оценим целесообразность распространения механизма на другие группы товаров", - заявил Алиханов.

Причем по разным товарам и квота может быть разной, в зависимости от возможностей отечественной промышленности, потребительского спроса и многих других факторов.

На вопрос, будет ли расширена на новые категории программа льготного автокредитования во 2-м полугодии 2024 года, Алиханов заявил: "Будем смотреть на динамику рынка". Он также отметил, что при необходимости деньги льготной программы могут быть перераспределены.

"Программы стимулирования спроса, в том числе программа льготного автокредитования, - это гибкий механизм, который реагирует на изменения автомобильного рынка. Минпромторг России внимательно отслеживает и анализирует его текущие тенденции и динамику, уровень спроса и доступности автомобилей. В случае существенного снижения продаж будут приниматься сбалансированные решения", - сообщил министр.

На вопрос о дефиците кадров в промышленности Алиханов ответил, что дефицит секторов обрабатывающей промышленности оценивается в 240 тыс. специалистов разных профессий. "Это острый вопрос - обеспечение высококвалифицированными кадрами. Но тут важно думать на перспективу, поэтому кадровые потребности по всем секторам обрабатывающей промышленности актуализировали до 2030 года. Совокупно необходимо будет привлечь еще 1,7 млн человек", - сказал глава Минпромторга.