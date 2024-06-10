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10 июня 2024 года 09:28

Минстрой предлагает расширить выплаты при утрате или повреждении жилья

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EPA/TACC
EPA/TACC
10 июня. FINMARKET.RU - Минстрой подготовил проект постановления правительства, предусматривающий некоторое смягчение подходов к выплате компенсаций из резервного фонда правительства в связи с повреждением или утратой жилья в случае чрезвычайных ситуаций (ЧС) - в частности, паводков, с которыми этой весной столкнулся ряд регионов, пишет "Коммерсант".

Размер компенсаций давно не индексировался и необходимо его увеличить - МЧС после этого сообщало о подготовке проекта постановления Белого дома по увеличению вдвое разовых денежных выплат и пособий пострадавшим от ЧС.

Снять предлагается ограничение на получение выплат при наличии в собственности доли в ином жилье (не более 18 кв. м на члена семьи), увеличиваются выплаты и на проведение капремонта - с 7 тыс. до 10 тыс. руб. на квадратный метр. В случае принятия документа новые правила будут распространяться на случаи повреждения или утраты жилья с 1 апреля 2024 года.

Нововведениям предлагается дать обратную силу - для "снижения уровня социальной напряженности, возникшей в результате ЧС, вызванных паводками 2024 года".


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    РФ,  паводки,  жилье,  утрата,  компенсации

 
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