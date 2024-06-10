- выплаты жалованья в размере ниже МРОТ более десяти работникам;
- наличие свыше десяти заключенных договоров с самозанятыми, среднемесячный доход которых превышает 20 тыс. рублей и чья продолжительность работы в компании составляет более трех месяцев в году;
- отклонение среднемесячной зарплаты сотрудников от среднеотраслевого жалованья по региону более чем на 35%.
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10 июня 2024 года 09:09
Минтруд оценил число занятых в тени россиян в 9,6 млн
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DPA/TACC
10 июня. FINMARKET.RU - Минтруд впервые оценил число занятых в теневом секторе граждан РФ - их насчитывается 9,6 млн. Об этом говорится в докладе Минтруда об итогах прошлого года и задачах на 2024 г., пишут "Известия". Минтруд разработал методику для расчета потенциально занятых в теневом секторе еще в прошлом году, отметила доцент юридического института РУДН Софья Мореева. По ее словам, такой анализ проводится в два этапа: Определяется число неработающих лиц в трудоспособном возрасте исходя из числа застрахованных по обязательному медицинскому страхованию. Полученный показатель уменьшается на число граждан, у которых есть основания не работать (люди в декретном отпуске, инвалиды, старшеклассники, студенты, заключенные и зарегистрированные безработные). В результате определяется число тех, чья деятельность имеет признаки трудовых или гражданско-правовых отношений (либо бизнеса) и приносит доход - но без официального оформления или регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого. Как отмечается в докладе Минтруда, региональные власти ежеквартально проводят мониторинг теневой занятости и легализации труда. Согласно документу, за прошлый год такой анализ выявил свыше 795 тыс. россиян, работающих неформально. Минтруд установил для регионов целевые показатели по выводу граждан из тени. Как отмечается в документе, плановый ориентир на 2024-2026 годы - 2,9 млн человек. Число выявленных в прошлом году неформально занятых (795 тыс.) почти на 20% больше показателя за 2022 год (663 тыс.), следует из данных Минтруда. Рост числа граждан, работающих в неформальном секторе, говорит о совершенствовании методов оценки этого показателя, а не фактической ситуации, считает старший научный сотрудник ИНСАП РАНХиГС Виктор Ляшок. Как отметила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская, стало больше мер по борьбе с теневым сектором. С этого года начали формироваться региональные комиссии из представителей ФНС, Соцфонда, прокуратуры, МВД, Роструда и профсоюзов. Их главная цель - борьба с работодателями, допускающими нарушения, связанные с неформальной занятостью, напомнила она. Эксперт добавила: также с марта 2024 года, по приказу Минтруда, к признакам нелегальной занятости стали относить:
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, Минтруд, россияне, трудоустройство
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