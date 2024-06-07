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07 июня 2024 года 10:33

Продажи ювелирной продукции растут второй год подряд

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Владимир Смирнов/ТАСС
Владимир Смирнов/ТАСС
7 июня. FINMARKET.RU - Розничные продажи на ювелирном рынке России по итогам этого года увеличатся на 16-20%, подсчитали эксперты и отраслевые ритейлеры. Продажи ювелирной продукции растут второй год подряд: в 2023 году они увеличились, по данным Infoline, на 18,1% - до 372 млрд руб., пишет "Коммерсант".

Сказались увеличение объемов производства изделий из золота и серебра и рост цен на украшения, начавшийся в августе 2023 года, объясняют аналитики.

Покупателей не останавливает даже годовой рост цен на эту продукцию на 22%. Спрос поддерживают покупки в инвестиционных целях, а также новые для этого сегмента категории потребителей - семьи участников специальной военной операции на Украине и граждане, тратившие раньше деньги за границей, но сейчас вынужденные делать это дома.

В 2024 году на дальнейший рост будут влиять восстановление потребительской активности, расширение сетями ассортимента и предложения различных финансовых продуктов, например покупки в рассрочку, считает гендиректор "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    РФ,  украшения,  продажи,  рост

 
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