Правительство не против "амнистии" дачных построек

7 июня. FINMARKET.RU - Правительство России поддержало законопроект, развивающий так называемую "дачную амнистию": правила упрощенной регистрации предлагается распространить на различные постройки на участках граждан. Например: сараи, бани, погреба, летние кухни, колодцы и прочее.

"Дачная амнистия" вдействует с 2006 года. Пришло время ее расширить, считают эксперты. Один из авторов проекта, председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил "Российской газете" что инициатива условно разделена на блоки.

"В первом речь идет об упрощенной регистрации хозяйственных построек на дачных участках - бани, сараи, летние кухни. Сейчас для этого требуется выполнение кадастровых работ, подготовка декларации об объекте и так далее. Мы предлагаем упрощенный порядок, чтобы граждане тратили меньше времени и финансов на регистрацию таких объектов", - пояснил Павел Крашенинников.

Сведения о подобных постройках будут вноситься в Единый государственный реестр недвижимости на основании техпаспортов или оценочной документации. При этом необходимо соблюдать следующие условия: до 1 января 2013 года постройки были учтены в техническом или государственном реестре домовладения, а также у человека должно быть право на соответствующий земельный участок.

Правительственные эксперты предлагают предусмотреть возможность упрощения процедуры оформления и тех хозпостроек, что были созданы после 1 января 2013 года и не являются ранее учтенными объектами недвижимости. Для них, как сказано в отзыве, целесообразно ввести следующий порядок: хозяин участка сможет подавать декларацию, составленную и заверенную соответствующим образом, однако готовить проектную документацию не потребуется. Так что оформить новый сарай, свежую теплицу или неучтенный навес также станет проще.

Во втором блоке проекта закона речь идет об упрощении порядка регистрации домов, поделенных для проживания нескольких семей.

"В 1960-1970-х годах зачастую людям предоставляли дома под одной крышей и с общей стеной. У каждой части дома свой отдельный вход, своя организация пространства и свои хозяева. Сегодняшняя проблема заключается в том, что у таких домов общая стена и общие коммуникации, зачастую и один земельный участок, в связи с чем есть определенные проблемы в регистрации прав. Предлагается распространить упрощенный механизм и на двухсемейные дома, построенные до 14 мая 1998 года", - прокомментировал Павел Крашенинников.

Проект распространяет механизм упрощенной регистрации на "разделенные" усадьбы, если количество домов блокированной застройки, возведенных до 14 мая 1998 года, в одном ряду не превышает двух.

Также в законопроекте предлагается сделать механизм по общему имуществу в нежилых зданиях по аналогии с многоквартирными домами - при поступлении первого заявления на нежилое помещение или машино-место сразу вносить запись о праве общей собственности на общее имущество. Таким образом, не потребуется отдельных заявлений и уплаты госпошлины.

С 2006 года "дачной амнистией" воспользовались более 15 миллионов заявителей. Действие программы упрощенной регистрации неоднократно продлевалось. На данный момент ей поставлен срок до 2031 года. При этом в развитие "дачной амнистии" было принято несколько законов, в том числе об упрощенном порядке регистрации объектов общего пользования в СНТ.