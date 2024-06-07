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Рубль не изменился к доллару и евро, рынок акций ускорил рост на решении ЦБ РФ сохранить ключевую ставку
07 июня 2024 года 09:18
Индустрия коллективных инвестиций расцвела в мае
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Владимир Смирнов/ТАСС
7 июня. FINMARKET.RU - Май стал лучшим с начала года месяцем для индустрии коллективных инвестиций - чистый приток средств в розничные ПИФы превысил 35,5 млрд рублей, пишет "Коммерсант". Частные инвесторы рекордными за два с половиной года темпами наращивали вложения в фонды акций, несмотря на значительное падение рынка во второй половине мая. Но основной объем средств пошел в фонды денежного рынка, дающие высокий доход с учетом размера ключевой ставки. Замедлить притоки в ПИФы может подъем ставок по вкладам, который произошел в конце мае - начале июня, считают эксперты. Но, уточняет руководитель отдела продаж УК "Первая" Андрей Макаров, "есть неплохие альтернативы в виде фондов денежного рынка и флоатеров, доходности которых также выросли". Тем более что такие инвестиции ликвиднее вкладов, при досрочном закрытии которых доход не начисляется. Сохранится интерес и к фондам акций. (стр.8, "ПИФы подняли на падении"
Опубликовано Финмаркет
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