Индустрия коллективных инвестиций расцвела в мае

7 июня. FINMARKET.RU - Май стал лучшим с начала года месяцем для индустрии коллективных инвестиций - чистый приток средств в розничныепревысил 35,5 млрд рублей, пишет "Коммерсант".

Частные инвесторы рекордными за два с половиной года темпами наращивали вложения в фонды акций, несмотря на значительное падение рынка во второй половине мая. Но основной объем средств пошел в фонды денежного рынка, дающие высокий доход с учетом размера ключевой ставки.

Замедлить притоки в ПИФы может подъем ставок по вкладам, который произошел в конце мае - начале июня, считают эксперты. Но, уточняет руководитель отдела продаж УК "Первая" Андрей Макаров, "есть неплохие альтернативы в виде фондов денежного рынка и флоатеров, доходности которых также выросли". Тем более что такие инвестиции ликвиднее вкладов, при досрочном закрытии которых доход не начисляется. Сохранится интерес и к фондам акций. (стр.8, "ПИФы подняли на падении"