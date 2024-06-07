Платежная система "Мир" быстро растёт - глава НСПК

7 июня. FINMARKET.RU - Глава Национальной системы платежных карт Дмитрий Дубынин в интервью "Известиям" на ПМЭФ рассказал о перспективных проектах и новых платежных технологиях.

По его словам, одно из перспективных направлений для развития - это подтверждение статуса гражданина при платеже, его профилирование. Сейчас, сказал Дубынин, проводится пилот по биометрическому эквайрингу, который позволит платить без карты и телефона, а также идет работа над использованием унифицированного QR-кода. Он также отметил, что платежная система "Мир" быстро растёт, и в обозримом будущем карты иностранных платежных систем постепенно выйдут из оборота.

Говоря о векторах развития НСПК, Дубынин заявил о необходимости сохранить высокие темпы по развитию национальной платежной системы и СБП. "И конечно, дальше внедрять платежные инновации, а также способствовать их продвижению через банки", - сказал он.

По словам Дубынина, пилот по биометрическому эквайрингу в будущем позволит проводить транзакции без карт и мобильных телефонов.

Другое перспективное направление - платежи через QR-коды. "Эта та самая тема, которую поднимал ЦБ по использованию унифицированного QR. Он позволит точно так же как и при карточных платежах вне зависимости от того, в каком банке открыт счет, проводить оплату в торгово-сервисных предприятиях", - отметил глава НСПК.

Он считает, что по биометрическому эквайрингу НСПК тоже важно, чтобы клиент мог проводить транзакции вне зависимости от того, клиентом какой кредитной организации он является.

Отвечая на вопрос, за какими платежными инновациями и технологиями будущее, Дубынин затруднился "даже предсказать и предположить какие инновационные технологии дальше будут использоваться в платежах". Очень интересным направлением для платежей он назвал платежные терминалы нового вида. "Уже сейчас есть обычные терминалы, есть так называй soft pos (прием платежей через смартфон). Нужно смотреть, как развивается рынок, чтобы наша инфраструктура могла эти технологии поддерживать", - добавил глава НСПК.

Еще одно перспективное направление, по его словам, - подтверждение статуса гражданина при платеже, его профилирование.

Говоря об уходе с российского рынка международных платежных систем, Дубынин заметил, что "уход с рынка иностранных платежных систем, в любом случае, уже сказался". По его словам, платежная система "Мир" растёт, довольно сильно, поэтому он расценивает происходящее как позитивный момент. "Я считаю, что технологически, инфраструктурно будем развиваться дальше, карты иностранных платежных систем постепенно выйдут из оборота", - заявил глава НСПК.

Относительно планов по дальнейшему развитию системы внутри страны Дубынин отметил необходимость развивать объем платежей, которые проходят в безналичном формате.