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07 июня 2024 года 08:35
За квартал выручка крупнейших продуктовых ритейлеров в РФ выросла почти на четверть
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ZUMA/TACC
7 июня. FINMARKET.RU - Выручка 10 крупнейших продуктовых ритейлеров, включая X5 и "Магнит", в 1-м квартале 2024 г. увеличилась на 24% год к году и составила 2,5 трлн руб. Об этом сообщается в отчете аналитического агентства Infoline "Розничная торговля Food и потребительский рынок России", пишут "Ведомости". Одной из причин роста доходов крупнейших продуктовых ритейлеров аналитики Infoline называют переориентацию потребителей с локальных сетей на федеральные. "Потребители предпочитают покупки в супермаркетах из-за большого ассортимента и более доступных цен. Кроме того, когда точка крупной сети открывается неподалеку от локального магазинчика, последнему становится сложно конкурировать и он зачастую закрывается", - констатирует владелец бренд-агентства Kaufman Станислав Кауфман. Федеральные сети за счет своей значимости для производителей и поставщиков также могут позволить себе устанавливать более низкие цены, отмечает он. Кауфман также обращает внимание на конкуренцию между самими крупными федеральными торговыми сетями. Покупка небольших региональных участников рынка сетевого ритейла - это часть конкурентной борьбы на рынке, указывает он. Сами ритейлеры в качестве конкурентных преимуществ указывают на развитие омниканальности и онлайн-услуг. Гендиректор "Infoline-аналитики" Михаил Бурмистров говорит, что важнейшими факторами роста оборота федеральных сетей являются прирост торговых площадей, высокая доля в онлайн-продажах и качество обслуживания. И потребитель делает выбор в пользу привлекательного сервиса, товаров высокого качества, кофе-пойнтов и кулинарии. Также нельзя исключать фактор ценовой конкуренции. В дальнейшем выручка федеральных торговых сетей продолжит расти - в первую очередь за счет расширения присутствия в регионах, прогнозирует Кауфман.
Опубликовано Финмаркет
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