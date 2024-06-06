ЦБ сократит выпуск инвестмонет

6 июня. FINMARKET.RU - В этом году Банк России выпустит инвестиционные монеты совокупным тиражом до 1 млн штук, речь идет о "Георгии Победоносце" (до 500 тыс. серебряных и до 500 тыс. золотых). "В 2023 году было произведено 700 тыс. таких монет. Также Банк России выпустил "Золотой червонец" номиналом 10 рублей к его столетию, тиражом 500 тыс. штук", - сообщили "Известиям" в регуляторе. Таким образом, общий тираж составил 1,2 млн штук, и нынешний показатель на 20% меньше, чем был годом ранее.

Как сообщили в пресс-службе банка "Зенит", наибольшим спросом у населения пользуются "Золотой червонец" и "Георгий Победоносец" номиналом 50 и 100 рублей.

"Сокращая выпуск, Банк России в первую очередь оценивал нераспроданные остатки (запасы) или предложение на российском внутреннем рынке, а также потребительский спрос", - пояснил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Кроме того, в прошлом году регулятор сообщил, что видит признаки использования инвестиционных монет для отмывания денег. Схема начинается с перечисления средств фиктивной компании, которая покупает их, и заканчивается сдачей монет в банк за наличные. Это может были еще одной причиной сокращения их выпуска.

Если говорить о выгоде вложений, то золотые слитки, которые предлагают меньшую премию над спотовой ценой драгметалла по сравнению с инвестиционными монетами, стали более привлекательной альтернативой, заявил директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков. Это привело к смещению спроса.реагирует на изменяющиеся предпочтения инвесторов, пояснил он.