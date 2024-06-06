Небольшие банки наращивают капитал

6 июня. FINMARKET.RU - Небольшиев этом году увеличивают уставные капиталы на фоне активного развития бизнеса. Давление наоказывает кредитование, что ограничивает для небольших банков возможности развития. Впрочем, на фоне предупреждений ЦБ по поводу роста концентрации крупных заемщиков капитал придется увеличивать и более крупным банкам, пишет "Коммерсант"

Нынешняя ситуация с ростом капитала может быть связна с развитием кредитного бизнеса, отмечают эксперты. В предшествующие пару лет небольшие банки активно развивали комиссионный бизнес, в частности, в сфере валютообменных операций, что не требует наличия существенного запаса по капиталу, отмечает управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин.

Кроме того, как указывает руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень, небольшие банки чаще сталкиваются с рисками концентрации. Впрочем, на фоне предупреждений ЦБ по поводу роста концентрации крупных заемщиков капитал придется увеличивать и более крупным банкам. Традиционно основными источниками капитала являются внешние заимствования, пополнения от акционеров, а также докапитализация за счет учета полученной прибыли, перечисляет директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин.