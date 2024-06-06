Расходы по льготным ипотечным программам могут увеличить на 25%

6 июня. FINMARKET.RU - Минфин предлагает увеличить на 25% расходы на льготную и семейную ипотеку в текущем году, следует из приложения к внесенным ведомством поправкам в закон о бюджете на 2024–2026 гг. Министерство рассчитывает на выделение оператору льготных программ – госкорпорации Дом.РФ дополнительной субсидии на обев размере 113 млрд руб., из которых 66 млрд планируется потратить на семейную ипотеку и 47 млрд – на льготную. Текущая версия бюджета предусматривает совокупные расходы на эти программы в 453,8 млрд руб. (223,8 млрд и 230 млрд соответственно), пишут "Ведомости"

В случае принятия поправок совокупные затраты на две программы превысят аналогичные расходы за 2023 г. почти в 4 раза: в прошлом году в бюджете на них было совокупно запланировано 150 млрд руб., из которых 73,2 млрд предполагалось потратить на льготную ипотеку и 77,7 млрд – на семейную.

Расходы федерального бюджета по программам льготной и семейной ипотеки формируются за счет субсидий Дом.РФ. Он, в свою очередь, возмещает банкам недополученные доходы по жилищным кредитам, выданным по сниженной ставке (по льготной она составляет 8% годовых, по семейной – от 0,1 до 6%). Субсидия банкам рассчитывается как разница между ключевой ставкой (сейчас составляет 16%), увеличенной на 3 п. п., и ставкой по программе. Таким образом, максимальная сумма возмещения по льготной ипотеке составляет 11%, по семейной – 13%.

Увеличение расходов бюджета на ипотечные программы связано, скорее всего, с ожиданиями властей относительно уровня ключевой ставки, полагает старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова. Изначально рынок исходил из того, что снижение ставки начнется раньше, однако сейчас аналитики настроены более скептично, поясняет она. Из-за повышенной ставки Минфин вынужден выплачивать все большие суммы субсидий на компенсацию разницы между рыночной ипотекой и льготной, это требует значительных ресурсов, соглашается заместитель генерального директора ЦМАКПа Олег Солнцев. В сентябре 2023 г., когда были подготовлены проектировки бюджета на 2024–2026 гг., ключевая ставка составляла 13%.