В январе-апреле рост ВВП в РФ составил на 5,1%

6 июня. FINMARKET.RU - РостРФ в апреле 2024 года, по оценке, составил 4,4% в годовом сравнении после повышения на 4,2% в марте, на 7,6% в феврале и 4,8% в январе, говорится в опубликованном вчера обзоре министерства "О текущей ситуации в экономике".

За январь-апрель 2024 года министерство оценило рост ВВП РФ в 5,1%.

С исключением сезонного фактора, по оценке Минэкономразвития, рост ВВП РФ в апреле составил 0,2% по сравнению с мартом.

"По оценке Минэкономразвития России, в апреле 2024 года ВВП превысил уровень прошлого года на 4,4% после 4,2% в марте. С исключением сезонного фактора темп роста ВВП в апреле составил 0,2% (после роста на 0,1% м/м в марте 2024 года). По итогам января-апреля 2024 года рост ВВП составил 5,1% г/г", - говорится в обзоре.

Как сообщалось, рост ВВП РФ в 2023 году составил 3,6%.

В конце апреля и Минэкономразвития, и ЦБ РФ пересмотрели свои прогнозы по ВВП в текущем году в сторону повышения. Так, министерство экономики улучшило ожидания по росту российской экономики в 2024 году до 2,8% с сентябрьской оценки в 2,3% (при этом прогноз роста ВВП РФ на 2025 год Минэкономразвития оставило прежним - 2,3%), ЦБ - до 2,5-3,5% с 1,0-2,0% (прогноз на 2025 год также остался неизменным - 1,0-2,0%).