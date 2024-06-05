Импортеров накажут за нарушение правил обязательной маркировки

5 июня. FINMARKET.RU - Минпромторгподготовил законопроект, направленный на привлечение к уголовной ответственности импортеров товаров, подлежащих обязательной маркировке.

Как пояснили в пресс-службе министерства, в настоящее время за нарушения правил маркировки предусматривается уголовная ответственность за производство, приобретение, хранение, перевозку или сбыт товаров.

"Однако, ответственность за незаконный ввоз немаркированной продукции на территорию России не предусмотрена. Проектом федерального закона предлагается гармонизировать данное положение", - отметили в Минпромторге.

В материалах к законопроекту, размещенному министерством на regulation.gov.ru, указывается, что уголовная ответственность за незаконный оборот, в том числе и ввоз, действует в отношении отдельных видов продукции (этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных психоактивных веществ). Наказание за незаконный ввоз товаров, подлежащих маркировке, при этом сейчас не предусмотрено. "Такой подход фактически исключает на практике возможность привлечения к уголовной ответственности недобросовестных импортеров немаркированных товаров и ставит в неравное положение в рамках единого экономического пространства Российской Федерации организации - производителей и поставщиков и организации-импортеров товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации", - отмечают авторы законопроекта.

Как предполагается, норма заработает с 1 января 2025 года.

Согласно данным ФТС России, приведенным в материалах Минпромторга, большая часть сообщений о незаконном ввозе подлежащих маркировке товаров относятся к импорту табачной продукции: с 1 января 2020 г. по 18 апреля 2024 г. таможенными органами было зарегистрировано 763 сообщения о преступлениях данной категории (в 2020 году - 212, в 2021 году - 188, в 2022 году - 150, в 2023 году - 168, в 2024 году - 45), 505 из которых - по фактам незаконного оборота табачных изделий.

Особенности маркировки ввозимой в РФ табачной продукции и порядок получения импортерами акцизных марок определены в подготовленном Минфином РФ проекте постановления правительства, размещенном на портале regulation.gov.ru.

Согласно документу,смогут приобретать акцизные марки в уполномоченных таможенных органах по месту их государственной регистрации при условии подачи письменного заявления по установленной форме и их предварительной оплаты. Акцизные марки будут выдаваться таможенными органами без представления импортером обязательств об их использовании в соответствии с их назначением и обеспечения исполнения обязательства импортера.

В настоящее время акцизные марки выдаются импортерам при предоставлении банковской гарантии или денежного залога.

В соответствии с проектом выдаваемые таможенным органом акцизные марки должны иметь индивидуальные серии, отличные от серий акцизных марок, которые выданы по заявлениям импортеров, принятых уполномоченным таможенным органом до 28 июня 2024 года.

В документе уточняется, что акцизные марки не являются средством идентификации ввозимой табачной продукции. Контроль за использованием акцизных марок таможенными органами не осуществляется. Возврат поврежденных и (или) неиспользованных акцизных марок в выдавший их уполномоченный таможенный орган и представление отчета об их использовании не осуществляется. Денежные средства, уплаченные за выданные импортерам акцизные марки, в том числе неиспользованные или поврежденные, возврату не подлежат.

Помимо акцизной марки, ввозимые и перемещаемые в РФ табачные изделия должны быть маркированы средствами идентификации в соответствии с постановлением правительства от 28 февраля 2019 года, которое устанавливает правила маркировки.

С 1 июня 2024 года в РФ вступил в силу закон, который ввел так называемый цифровой акциз (учетно-контрольные спецмарки), интегрированный в систему маркировки.